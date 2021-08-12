談誠品展店 吳旻潔：台灣大小並行 大陸將再開一家

誠品生活董座吳旻潔今（12）日於股東會，談未來展店。台灣「大小並行」，今年第3季將首開社區店，成為「螞蟻雄兵」深入鄰里；大店自明年底開始至2024年，將開出新店裕隆城、台南獨立旗艦店。海外除馬來西亞之外，她首度透露，中國大陸將於2024年開出第二家店，但未透露地點。

吳旻潔表示，誠品目前海內外共43家店，若不計入社區店，2024年將會有50家店。

她說，誠品生活原先走海內外文化觀光，以開大店為主，但展店家數較少，如今疫情導致文化觀光停滯，「社區店就是突破口」。今年第3季將在台北市開小型社區店，進入社區鄰里，如螞蟻雄兵，服務過去無法服務的縣市，約80坪，至於位於哪裡，她希望保密。

社區店會採快速展店模式，融入複合業種，提供餐飲服務，預計2024年底在全台達100家店。

大店部分，將會有兩大旗艦型店舖，包括新店裕隆城購物中心店將於明年底至後年初開出，會有餐飲、超市和食品等，占比高達35%到40%，並有親子育樂空間、圖書、藝文、店中店手作空間，將是新店的社區生活樞紐，邊境開放後，空間也具備觀光價值。

台南獨立建築的旗艦店，坪數2萬平方公尺，預計2024年開出。與長期拿下台南商八土地的廠商「碳佐麻里」合作，吳旻潔說，台南高雄都是百貨店，沒自己長相個性，這是有史以來，誠品第一次可按照自己想像需求打造，屬於自身經營場所的建築空間，又是創辦人吳清友的老家，是別具意義的里程碑。

海外市場，誠品目前僅有蘇州店，她今首度透露，大陸將會再開一家，面積約1萬平方公尺。其實吳旻潔在兩年前曾提過，調研過北京、成都、西安、武漢等地，是否可能是其中一個城市，她全數否認。