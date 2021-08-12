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影／誠品疫情衝擊 第2季財報虧損9,900.4萬元

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低。記者林俊良／攝影

誠品生活今（12）日於誠品行旅召開股東會，董事長吳旻潔親自主持。為遵守防疫規定，因須遵守防疫規定，有室內50人限制，因此部分媒體在誠品行旅九樓觀看會議進行，成為史上首場「開房」股東會。

誠品生活今年受到疫情衝擊，第2季財報稅後虧損9,900.4萬元，每股虧損2.09元，今年上半年營收22.2億元，稅後虧損1.27億元，每股虧損2.68元，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低。影響因素包括三級警戒致人流減少，及幫數百家專櫃降租，但影響最大的信義店，未獲房東降租。

誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，第2季財報稅後虧損9,900.4萬元，每股虧損2.09元，今年上半年營收22.2億元，稅後虧損1.27億元，每股虧損2.68元。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，第2季財報稅後虧損9,900.4萬元，每股虧損2.09元，今年上半年營收22.2億元，稅後虧損1.27億元，每股虧損2.68元。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔（右一）親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低，為遵守防疫規定，誠品行旅共開了三個房間分流，讓部分媒體以視訊方式觀看，可說是今年首家「開房」視訊的股東會。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔（右一）親自主持。誠品生活今年受到疫情衝擊，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低，為遵守防疫規定，誠品行旅共開了三個房間分流，讓部分媒體以視訊方式觀看，可說是今年首家「開房」視訊的股東會。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔（中）親自主持。為遵守防疫規定，誠品行旅共開了三個房間分流，讓部分媒體以視訊方式觀看，可說是今年首家「開房」視訊的股東會。記者林俊良／攝影
誠品生活召開股東會，董事長吳旻潔（中）親自主持。為遵守防疫規定，誠品行旅共開了三個房間分流，讓部分媒體以視訊方式觀看，可說是今年首家「開房」視訊的股東會。記者林俊良／攝影

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