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華航全力搶攻全球航空貨運需求 迎復甦後營運契機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

華航（2610）今（12）日舉行股東常會，董事長謝世謙表示，去年營運下來加上政府對產業的紓困，成績單交出小有盈餘，感謝股東支持，對經營團隊專業予以肯定。展望今年，全球疫情反覆，原看好第四季解封，但目前進入第三季看來沒有解除的跡象，今年營運策略還是以貨運為主，華航盡全力準備好迎接未來全面復甦後的營運契機。

謝世謙表示，去年2020年從一月開始新冠疫情，全球航空業營運大受衝擊，客運量火速減少下，全球航空業者營運都相當艱困，去年第一季看疫情無法減緩，幸虧政府出來紓困，華航本身也積極調整營運策略，將業務著重在貨運，提供國內業者穩定的進出口服務，再加上華航本身優厚條件擁有18架747-400F全貨機，發揮非常大的效能，加上客機腹艙載貨，非載客營運的客艙也放貨物，滿足客戶需求，貨運收入也成為華航重要的營收來源。

展望新年度，謝世謙表示，2021年今年疫情持續蔓延，各國邊境持續管制，客運要恢復到2019年規模應該沒希望，今年原看好第四季解封，但目前進入第三季看來沒有解除的跡象，營運策略還是以貨運為主，全球客機運行數量減少，造成腹艙不足，掌握貨運營運機會，去年底、今年初陸續進來三架777F貨機，已發揮最大效益，共21架全貨機營運。

另外，再加上廣體客機10架777、14架A350及A330，都是客機載貨營運主力。今年營運狀況，貨機可以發揮效力，客機運作也平順，整體持續加強内部員工訓練，優化作業流程，精進產品及服務，於後疫情時代保持競爭優勢，準備迎接全面復甦後的營運契機。

華航

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