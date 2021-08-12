搶攻中秋商機 85˚C推九款中秋禮盒預購85折

迎戰中秋送禮市場，85ºC今年推出9款中秋禮盒，9月21日前門市預購指定禮盒享85折。預估今年中秋銷售業績目標為六萬盒，銷售額兩千一百萬元。

另外，看準「送禮宅商機」也增加的網路銷售通路，特別開發85Cafe APP禮盒跨店取功能，線上購買五種中秋禮盒兌換券，再用Line轉贈給友人，朋友即可憑券到全台任一家85˚C門市兌換中秋禮盒，搶攻防疫在家不出門，使用85Cafe APP幫您中秋送禮傳心意，快速安全又方便。

不過受疫情影響，民眾消費購物模式改變，除了門市購買，也可以選擇網路消費。8月19日起至9月17日，85Cafe APP開啟跨店取功能，不受地域與社交距離的限制，讓無法親自拜訪親友或客戶的民眾，利用85Cafe APP線上購買中秋禮盒兌換券，透過LINE轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，以期刺激買氣。(85Cafe APP跨店取，離島門市恕無法兌換)