快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻中秋商機 85˚C推九款中秋禮盒預購85折

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
搶攻中秋商機 85˚C推九款中秋禮盒 門市預購85折。業者提供
搶攻中秋商機 85˚C推九款中秋禮盒 門市預購85折。業者提供

迎戰中秋送禮市場，85ºC今年推出9款中秋禮盒，9月21日前門市預購指定禮盒享85折。預估今年中秋銷售業績目標為六萬盒，銷售額兩千一百萬元。

另外，看準「送禮宅商機」也增加的網路銷售通路，特別開發85Cafe APP禮盒跨店取功能，線上購買五種中秋禮盒兌換券，再用Line轉贈給友人，朋友即可憑券到全台任一家85˚C門市兌換中秋禮盒，搶攻防疫在家不出門，使用85Cafe APP幫您中秋送禮傳心意，快速安全又方便。

不過受疫情影響，民眾消費購物模式改變，除了門市購買，也可以選擇網路消費。8月19日起至9月17日，85Cafe APP開啟跨店取功能，不受地域與社交距離的限制，讓無法親自拜訪親友或客戶的民眾，利用85Cafe APP線上購買中秋禮盒兌換券，透過LINE轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，以期刺激買氣。(85Cafe APP跨店取，離島門市恕無法兌換)

85Cafe APP跨店取，共有五款禮盒兌換券，價格帶在249~499元之間，既優惠又方便，除平安媽祖高粱酒禮盒無法網路銷售，民眾可依兌換券金額選擇其他7款禮盒。

85˚C推線上便利購轉贈親友即時又便利。業者提供
85˚C推線上便利購轉贈親友即時又便利。業者提供

延伸閱讀

「鳴日號」高規格防疫復駛！ 大受個人、企業包團歡迎

泰奶鹹蛋黃、糖炒芝麻！5款「特色生乳捲」甜點控必吃

大安媽祖園區沒媽祖 中市議員促盡速評估1個月內開說明會

麻豆柚農組「快快公雞公益聯盟」 中秋公益賣文旦回饋家鄉

相關新聞

佛心房東是少數？ 疫情爆開、全國租金指數續創高

內政部不動產資訊平台租金指數顯示，本土疫情爆發的5、6、7月，租金持續上揚，7月指數104.52，再創歷史新高。

台中建商瘋搶捷運土地 專家：「三高」吸睛

台中捷運市中心站區掀獵地熱，實價揭露，文心崇德站附近東新段42、42-1地號土地，以總價11.96億元，每坪174.9萬...

談誠品展店 吳旻潔：台灣大小並行 大陸將再開一家

誠品生活董座吳旻潔今（12）日於股東會，談未來展店。台灣「大小並行」，今年第3季將首開社區店，成為「螞蟻雄兵」深入鄰里；...

打掉重練夯！危老今年上看千億、單價衝200萬

市調機構統計，今年截至8月6日，北台灣危老重建案推案量高達636億，已超越去年全年553億元，並較去年同期大增逾一倍。

星國鬆綁台旅客入境措施 星宇航將開新加坡航線

星宇航空今（12）日宣布，將於9月23日開闢桃園-新加坡航線，即日起正式開賣。近日新加坡鬆綁台灣旅客入境隔離措施，星宇航...

Gogoro推全新推廣通路制度 邀請傳統機車行加入

Gogoro宣布推出全新電動機車推廣通路制度，邀請全台灣傳統機車行，共同加入銷售與維修電動機車的行列，將傳統機車行升級成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。