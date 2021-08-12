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儒鴻股東會 董座：新客戶加入 本季毛利率有望更好

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻今日召開股東會。（照片提供／儒鴻）
儒鴻今日召開股東會。（照片提供／儒鴻）

儒鴻（1476）今（11）日舉辦股東會，會中通過每股配發11元現金股利，董事長洪鎮海表示，今年本來逐季成長沒有問題，但受疫情影響，目前看來第3季營收會盡量維持第2季的水準，獲利最大的變數是匯率問題，但若排除匯率變數，因產品價格調漲，第3季毛利率可以維持在第2季的水準，甚至會更好一些。

洪鎮海說，今年營收增加並不是完全靠既有客戶，還有新客戶加入，包括兩個美系品牌商、一個歐洲通路商，帶動營收增加。今年景氣雖是比較復甦，但沒有外界想的「庫存清的很乾淨」那麼好，主要是現在運輸時間長，比過去多了一、兩周，甚至三周，船上的東西可能還沒列入庫存。

儒鴻目前訂單能見度看到明年第1季，洪鎮海說，明年第1季鐵定不會比今年同期差，但能夠好到哪裡，還需要再進一步觀察。

面對紡織業今年以來成本高漲，洪鎮海說，儒鴻今年下半年所要用的原料，該買的都買了，原料的價格波動對儒鴻影響不大。如果排除匯率因素，第3季毛利率可以維持在第2季的水準，甚至於會比較好一些，因為今年第3季開始價格調漲，此部分的貢獻會從第3季慢慢顯現。不過，第4季若要持續漲價難度很高，因為儒鴻產品結構面每半年只能調一次，不可能每季一調，甚至有些客人一年只能調一次。

儒鴻對下半年看法審慎，主要原因是因貨櫃問題，其次是原料端，第三是景氣是否真的如此樂觀。洪鎮海說，從客人採購的產品來觀察，疫情中，客人的產品敢做大膽嘗試的很少，都是做比較簡單、流行的設計，像是Legging（緊身褲）等基本款下的量特別大。這對儒鴻來講，不是一個好現象，從產品結構來看，客戶減少嘗試新設計、新材質，這對未來產品開發是一種隱憂。長期來看對市場的結構面也不是好現象，將缺乏新的動力。而這也顯示品牌商以追求當下需求為主，缺乏中長期規劃。不過，這不代表客戶訂單量減少，而是從過去的多款少量變成少款多量。

儒鴻副總羅仁傑表示，今年的資本支出主要還是印尼蓋廠，第一期大概在第4季可以小幅量產，第二個是營運總部，明年初可以拿到使用執照，之後開始裝潢，其他還包括一些器材採購，整個資本支出估計約13億。

儒鴻 洪鎮海

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