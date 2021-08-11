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大同第2季轉盈 每股賺0.35元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

大同（2371）公司董事會今（11）通過第2季財報，第2季營收74.09億元，季增12.80%；毛利率26.76%，季增4.4%；合併業內獲利4.39億元，較第1季虧損0.32億元轉虧為盈；歸屬母公司第2季獲利8.27億元，第2季EPS單季0.35元，優於第1季的虧損。

大同指出，上半年度營收139.77億元，主因少了尚志資產大同莊園建案交屋挹注，年減16.5%，但整體毛利率24.69%則較去年同期略升；業內獲利4.07億元，較109年同期獲利1.84億元，提升2.2倍。大同今年上半年獲利累計5.26億元，EPS為0.23元。

大同集團指出，現階段仍需認列中華映管公司損失，其損失已有收斂，在新經營團隊的努力下，其他轉投資公司營運亦見改善，營收與毛利均有成長，費用下降。

大同考量未來產業布局與長遠發展，董事會通過對子公司尚新、挺新能源分別現金增資3.6及3.7億元，並將於董事會通過後一年內，增加對子公司精英電腦之持股，交易總金額不超過新台幣10億元內，預計將於本次董事會通過後視市價狀況執行。

精英今年上半年度虧損約1.25億元，大同認為，第2季因缺料及原物料上漲情形較為趨緩，相較於第1季轉虧為盈，大同與精英在國內外業務方面已有合作，雙方未來將積極發展AIoT解決方案、智慧交通、智慧醫療及代工等業務，為加速雙方未來在推動重大業務合作及決策，大同已取得精英本屆三席董事席次，亦以策略投資考量，適度提高對精英之持股，以擴大集團綜效並提升整體價值。

大同 營收

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