拋售潮稅收入帳？7月房地合一稅再創新高

財政部今（11）日公布稅收統計，今年7月個人房地合一稅約29億元，是歷年單月新高，年增近2倍，月增15.7%。官員表示，房地合一稅必須在移轉登記次日起30日內申報，由於7月打炒房新制上路，研判可能是許多在6月拋售的案件，到7月稅款入帳，導致房地合一稅再創紀錄。

而若觀察土地增值稅、契稅等房地交易相關稅目，7月表現都已降溫。

今年7月個人房地合一稅創新高，前七月累計121億元，也是歷年同期新高。觀察六都表現，台北市、新北市、台南市前七月分別成長1.84倍、1.79倍、1.36倍，其餘三都則都是翻倍成長。

六都以外，新竹縣前七月成長3.6倍，新竹市也成長2.42倍，都是去年以來房市熱點。

若以貢獻稅收觀察，台中市前七月個人房地合一稅就入帳26億元，占全國的兩成；高雄累計則有近19億元，在六都中居次；新北、台北都將近14億元緊追在後。

土增稅方面，官員指出，7月共實徵91億元，年減7.8%，觀察土增稅徵起件數，月減、年減幅度均為兩成，官員表示，一方面是疫情影響，一方面是7月打炒房新制，從交易量來看確實有下滑。

另外7月契稅共入帳12億元，年減、月減幅度都約兩成。官員表示，去年新北、桃園等縣市基期較高，影響成長空間，觀察各縣市表現有正有負，後續還要再觀察。