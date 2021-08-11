快訊

「Taiwan in！」麟洋配決勝畫面能註冊商標嗎？律師這樣說

明霸克露橋斷 高雄桃源區代表視察傳落水遭沖走

億元級豪宅「寶輝秋紅谷」再成交 每坪82.7萬包下兩戶

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
位於秋紅谷生態公園第一排的「寶輝秋紅谷」，台商購屋比例達九成。記者宋健生/攝影
位於秋紅谷生態公園第一排的「寶輝秋紅谷」，台商購屋比例達九成。記者宋健生/攝影

台中億元級豪宅再傳成交！根據內政部實價登錄統計，「寶輝秋紅谷」今年以來已成交4筆，最新揭露38樓兩戶197.7坪及184.2坪，分別以總價1.5億及1.38億元成交，扣除車位後每坪單價約為82.7萬元，寫下今年台中豪宅單價新高。

買家經查為順豐泰國際有限公司購入，主要從事國際投資貿易與不動產開發，這次一口氣以近3億元購入38樓A棟兩戶，登上今年最貴交易。

而「寶璽天睿」24樓、25樓，則分別以總價1.34億元成交，扣除車位後每坪單價約為68.7萬元；另外，「寶璽天睿」上月初傳出27樓兩戶，由彰化黃姓家族以總價約2.6億元包層購入，今年成交的5筆都有7字頭左右單價，也使社區均價推升至67.9萬元。

自去年以來，高資產族群買氣大量回籠，頂級地段的豪宅具增值期待，成為資產配置的重點之一；百坪以上豪宅產品明顯增溫，去年億元級交易量更一舉翻倍成長，而高總價交易的登錄時間通常會延遲不少，今年整體交易量成為各界關注的焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，疫情促使台商、企業主返鄉，更將部份產能移回台灣，土地、廠辦的需求明顯升溫，帶動不少剛性自住需求。

尤其近年營建成本齊漲，外圍重劃區推案價格屢創新高，為精華區挹注擠壓效應，作為台中政經中心的七期，自然成為不少富豪的置產首選，保值抗跌的同時又具身分象徵性，且對於國際級設計產品更青睞有加。

秋紅谷生態公園第一排的「寶輝秋紅谷」，採用日系工藝制震技術，並邀請美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson設計寶石斜角切割的玻璃帷幕外觀，屢創豪宅新高價，台商購屋比例達九成。

包括衛浴五金龍頭橋椿金屬家族、巨大工業、知名連鎖咖啡品牌、傳統光電產業家族均有購入，頂樓每坪97.2萬的成交價，則是目前中部豪宅紀錄保持者。

而擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿」，延請加拿大渥太華機場、溫哥華市政廳等知名建築地標之父Michael Green，與與日本「神級空間大師」片山正通聯手打造，加上具市中心罕見棟距最大、綠地最多、容積率最低三大優勢，價值居高不墜。

台中市今年豪宅交易單價排名一覽。記者宋健生/製表
台中市今年豪宅交易單價排名一覽。記者宋健生/製表

豪宅

延伸閱讀

豪氣不輸台北！台中富豪一次砸3億買七期豪宅

北市地后豪宅再交易 點石成金往事令人羡豔

曾莞婷開箱8500萬豪宅內裝 驚人細節藏在這

福原愛奧運復出「沒時間視訊台灣家人」　傳砸7千萬買近百坪豪宅

相關新聞

傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，...

路透：家樂福近期擬出售台灣事業 價值530億元

路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計劃在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約...

家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了

根據《路透社》外電報導，法商家樂福計劃出售台灣事業，目前已委託摩根士丹利處理相關事宜，這樁交易預計夏季結束後啟動。消息人...

傳法國總部擬出售台灣事業 家樂福回應了

外媒報導法商家樂福計畫出售旗下台灣事業，價值逾新台幣500億元。家樂福傍晚澄清，已與法國總部確認，並無任何出售公告與聲明...

吳東進劍指日商要換董座 新光三越冷處理幕後關鍵

明年6月新光三越董事會即將全面改選，時間剩下不到一年，經營權之爭率先在今年7月底的股東會上演，不過整起事件呈現大股東之一的吳東進方和公司經營團隊雙方攻防一熱一冷，讓外界霧裡看花。

新航自8月25日起 一周三班直飛洛杉磯

新加坡航空將自8月25日起開啟一週三班往返台北與洛杉磯之間的直航服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。