億元級豪宅「寶輝秋紅谷」再成交 每坪82.7萬包下兩戶

台中億元級豪宅再傳成交！根據內政部實價登錄統計，「寶輝秋紅谷」今年以來已成交4筆，最新揭露38樓兩戶197.7坪及184.2坪，分別以總價1.5億及1.38億元成交，扣除車位後每坪單價約為82.7萬元，寫下今年台中豪宅單價新高。

買家經查為順豐泰國際有限公司購入，主要從事國際投資貿易與不動產開發，這次一口氣以近3億元購入38樓A棟兩戶，登上今年最貴交易。

而「寶璽天睿」24樓、25樓，則分別以總價1.34億元成交，扣除車位後每坪單價約為68.7萬元；另外，「寶璽天睿」上月初傳出27樓兩戶，由彰化黃姓家族以總價約2.6億元包層購入，今年成交的5筆都有7字頭左右單價，也使社區均價推升至67.9萬元。

自去年以來，高資產族群買氣大量回籠，頂級地段的豪宅具增值期待，成為資產配置的重點之一；百坪以上豪宅產品明顯增溫，去年億元級交易量更一舉翻倍成長，而高總價交易的登錄時間通常會延遲不少，今年整體交易量成為各界關注的焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，疫情促使台商、企業主返鄉，更將部份產能移回台灣，土地、廠辦的需求明顯升溫，帶動不少剛性自住需求。

尤其近年營建成本齊漲，外圍重劃區推案價格屢創新高，為精華區挹注擠壓效應，作為台中政經中心的七期，自然成為不少富豪的置產首選，保值抗跌的同時又具身分象徵性，且對於國際級設計產品更青睞有加。

秋紅谷生態公園第一排的「寶輝秋紅谷」，採用日系工藝制震技術，並邀請美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson設計寶石斜角切割的玻璃帷幕外觀，屢創豪宅新高價，台商購屋比例達九成。

包括衛浴五金龍頭橋椿金屬家族、巨大工業、知名連鎖咖啡品牌、傳統光電產業家族均有購入，頂樓每坪97.2萬的成交價，則是目前中部豪宅紀錄保持者。