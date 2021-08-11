台苯經營權之爭再起？10月14日股臨會將提前改選董事

台苯（1310）經營權之爭又起？台苯今天公告董事會決議，將於10月14日舉行股東臨時會，全面改選第15屆董事及獨立董事。由於台苯先前兩次董事會改選都發生經營權之爭，此次提前改選再度引發市場聯想。

對此，台苯董事長林文淵今天表示，此次董事會提前改選，主要是台苯已經連續三屆董事改選都到股東臨時會才通過，分別是在2013年4月、2016年4月和2019年元月的股東臨時會，而非當年度的股東常會選任。有大股東來函，認為公司同年度除了股東常會外，又加開臨時會，會造成開會成本支出，也加重股東出席股東會的負擔，建議未來董事全面改選能回歸到股東常會舉行。

但是現任的台苯董事是在2019年元月的股東臨時會選出，任期三年，也就是到明年元月底就到期。按照政府規定，董事會沒辦法自己決定延長自己的任期，所以必須在任期到期前改選，才會安排召開股臨會。至於下屆之後的董事會，希望在前一年的股東常會就先改選，回歸正常。

他強調現在公司股權結構很清楚，這次改選不會有經營權之爭，頂多只是按照股權比例去分配，席次上會有一些增減。

翻開台苯最新的前十大股東名冊，包括前三大股東台灣鋼鐵持股7.9%，財團法人陳啟川先生文教基金會持股5.45%，春雨公司（2012）持股2.21％。全都是現任公司派勢力，加上第八大股東春雨投資、第九大股東春邦貿易也都屬台鋼集團，公司派在股權上占有優勢。

不過此次提前改選案，仍在今天台苯董事會中引發激戰。台苯獨立董事張國欽對此表示反對意見。張國欽認為，今年10月召開股臨會提早改選董事案，事涉縮短本屆董事原任期約3個半月，影響董事年度分紅、酬勞等權益，恐有賠償問題，如為考慮董事改選，欲回歸由股東常會選任，建議本屆董事任期延至明年6月舉行的股東常會再行改選。

最後此案經表決，7票贊成、4票反對，維持原提案通過。顯示雙方仍持續角力。

台苯近幾年屢屢發生經營權之爭，公司2013年疑似發生掏空案，後來透過民進黨大老吳乃仁穿針引線，找來林文淵接任救火隊接下台苯董事長，公司經營狀況才好轉。不過2016年，吳乃仁態度卻大轉彎，聯手股市聞人孫鐵漢拉下林文淵，並在孫鐵漢力挺下，由吳乃仁之女吳怡青出任台苯董事長。2019年，吳乃仁家族再度倒戈，暗助林文淵陣營，最後由林文淵與金智富（台鋼集團）合作的市場派團隊成功拿下經營權。