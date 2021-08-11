快訊

「Taiwan in！」麟洋配決勝畫面能註冊商標嗎？律師這樣說

明霸克露橋斷 高雄桃源區代表視察傳落水遭沖走

台苯經營權之爭再起？10月14日股臨會將提前改選董事

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台苯（1310）經營權之爭又起？台苯今天公告董事會決議，將於10月14日舉行股東臨時會，全面改選第15屆董事及獨立董事。由於台苯先前兩次董事會改選都發生經營權之爭，此次提前改選再度引發市場聯想。

對此，台苯董事長林文淵今天表示，此次董事會提前改選，主要是台苯已經連續三屆董事改選都到股東臨時會才通過，分別是在2013年4月、2016年4月和2019年元月的股東臨時會，而非當年度的股東常會選任。有大股東來函，認為公司同年度除了股東常會外，又加開臨時會，會造成開會成本支出，也加重股東出席股東會的負擔，建議未來董事全面改選能回歸到股東常會舉行。

但是現任的台苯董事是在2019年元月的股東臨時會選出，任期三年，也就是到明年元月底就到期。按照政府規定，董事會沒辦法自己決定延長自己的任期，所以必須在任期到期前改選，才會安排召開股臨會。至於下屆之後的董事會，希望在前一年的股東常會就先改選，回歸正常。

他強調現在公司股權結構很清楚，這次改選不會有經營權之爭，頂多只是按照股權比例去分配，席次上會有一些增減。

翻開台苯最新的前十大股東名冊，包括前三大股東台灣鋼鐵持股7.9%，財團法人陳啟川先生文教基金會持股5.45%，春雨公司（2012）持股2.21％。全都是現任公司派勢力，加上第八大股東春雨投資、第九大股東春邦貿易也都屬台鋼集團，公司派在股權上占有優勢。

不過此次提前改選案，仍在今天台苯董事會中引發激戰。台苯獨立董事張國欽對此表示反對意見。張國欽認為，今年10月召開股臨會提早改選董事案，事涉縮短本屆董事原任期約3個半月，影響董事年度分紅、酬勞等權益，恐有賠償問題，如為考慮董事改選，欲回歸由股東常會選任，建議本屆董事任期延至明年6月舉行的股東常會再行改選。

最後此案經表決，7票贊成、4票反對，維持原提案通過。顯示雙方仍持續角力。

台苯近幾年屢屢發生經營權之爭，公司2013年疑似發生掏空案，後來透過民進黨大老吳乃仁穿針引線，找來林文淵接任救火隊接下台苯董事長，公司經營狀況才好轉。不過2016年，吳乃仁態度卻大轉彎，聯手股市聞人孫鐵漢拉下林文淵，並在孫鐵漢力挺下，由吳乃仁之女吳怡青出任台苯董事長。2019年，吳乃仁家族再度倒戈，暗助林文淵陣營，最後由林文淵與金智富（台鋼集團）合作的市場派團隊成功拿下經營權。

股東臨時會 台苯 經營權

延伸閱讀

東元父子相爭 菱光增持東友股權至16.04%

現烤就是香！「94香」搶進烘焙市場、啓動加盟連鎖

春雨7月營收9.96億元 歷年次高

東元父子之爭延長賽 菱光增持東友股權至13.59%

相關新聞

傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，...

路透：家樂福近期擬出售台灣事業 價值530億元

路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計劃在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約...

家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了

根據《路透社》外電報導，法商家樂福計劃出售台灣事業，目前已委託摩根士丹利處理相關事宜，這樁交易預計夏季結束後啟動。消息人...

傳法國總部擬出售台灣事業 家樂福回應了

外媒報導法商家樂福計畫出售旗下台灣事業，價值逾新台幣500億元。家樂福傍晚澄清，已與法國總部確認，並無任何出售公告與聲明...

吳東進劍指日商要換董座 新光三越冷處理幕後關鍵

明年6月新光三越董事會即將全面改選，時間剩下不到一年，經營權之爭率先在今年7月底的股東會上演，不過整起事件呈現大股東之一的吳東進方和公司經營團隊雙方攻防一熱一冷，讓外界霧裡看花。

新航自8月25日起 一周三班直飛洛杉磯

新加坡航空將自8月25日起開啟一週三班往返台北與洛杉磯之間的直航服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。