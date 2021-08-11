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捷運萬大線工程再進一步 台北市區段首條潛盾隧道貫通

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
捷運萬大中和樹林線台北市區段首條潛盾隧道貫通揭幕儀式。　 圖／北市捷運局提供
捷運萬大中和樹林線台北市區段首條潛盾隧道貫通揭幕儀式。　 圖／北市捷運局提供

捷運萬大線台北市內第一條潛盾隧道於8月11日貫通，由萬大路（中央避車線）鑽掘到達（迦蚋站）。

捷運局第二區工程處表示，本段潛盾隧道，在地下約20至25公尺，長約355公尺，採用的潛盾機直徑6.24公尺，隧道鑽掘推進時潛盾機有如地下航行的大型船隻，航向下一個既定的車站，此量體偏差量不可以超過10公分，必須精準掌控，否則無法與下個車站接軌。本隧道經過事前縝密規劃，採用自動測量設備定位，經由工程人員每公尺慢慢推進組裝環片，每日進行人工測量複測修正前進方向後，順利到達。

二工處強調，隧道鑽掘期間遭遇舊河道沖積層約30公分的大礫石及流木，造成潛盾機鑽掘的阻礙，必須每日清理多次，影響工率，施作相當困難；另外，又因肺炎疫情影響，本工區位於萬華區，許多工人聞疫色變不肯進場施工，廠商立即進行人員全面普篩，加強進出時實名制管制安撫人心。只是地下工作環境溼熱難耐，工人帶口罩施工連呼吸都很困難，遑論多項勞力作業，每日更換口罩次數頻繁，現場施工夥伴們於疫情期間仍共體時艱，戮力進行隧道鑽掘順利完成貫通作業。

二工處再次感謝周邊居民在施工期間對捷運工程的支持，本次潛盾隧道順利的鑽掘到達是萬大線台北市區段第1台到達後出坑貫通的隧道，讓兩邊的工作團隊人員相遇，象徵捷運萬大線工程朝完工通車目標又向前邁進一大步。

捷運 疫情 口罩

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