快訊

傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

遠百信義A13傳確診足跡...Lady M公告停業 北市府疫調中

圓點奈米攜手燦星旅遊 搶攻後疫情時代旅遊新商機

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

圓點奈米今（11）日宣佈，將攜手圓鉐醫事檢驗所，跨界結盟燦星旅遊，推出「安心防疫旅行尊榮檢測方案」，在新冠流感化的後疫情時代層層把關每位旅客的健康，降低接觸傳染風險，並搶灘疫後回溫的旅遊新經濟。

圓點奈米表示，「安心防疫旅行尊榮檢測方案」提供燦星貴賓優惠且方便的安全尊榮檢測服務，燦星旅客可於出國前，透過燦星旅遊客服預約「圓鉐醫事檢驗所」核酸檢測服務，並於出國前領取核酸檢測證明，一站式完成世界多國的入境規範，為後疫情時代的新旅遊型態做好萬全準備。

圓鉐醫事檢驗所是圓點奈米的策略合作夥伴，現已投身防疫前線，qPCR（即時定量核酸檢測）日檢量可達1萬人次以上，是國內定量PCR檢測量最大的醫事機構。這家機構以圓點奈米外銷全球71國的核酸萃取儀器、及核酸純化試劑做為硬體基礎，透過多位專業醫檢師的檢驗技術，從檢測儀器到檢體，垂直整合每道流水線的檢驗步驟，全方位照顧每位旅客的健康，提供最精準的旅遊醫療服務。

此外，圓點奈米也正在向國際航空運輸協會（IATA）申請加入國際航協旅行通行證（IATA Travel Pass）全球檢測機構，若申請成功，可望將核酸檢驗報告直接登入全球航空運輸系統，為旅客提供更快速、更便利的核酸檢驗證明，搶先布局疫後旅遊新商機。

奈米

延伸閱讀

台南中元普度寺廟須送防疫計畫 納骨塔祭拜不開放

新北永和某社區同棟5確診 110戶231人全居家隔離

台南中元普渡須遵守防疫措施 不得遶境進香

疫苗證明如何使用？指揮中心8月16日邀專家討論

相關新聞

傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，...

路透：家樂福近期擬出售台灣事業 價值530億元

路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計劃在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約...

家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了

根據《路透社》外電報導，法商家樂福計劃出售台灣事業，目前已委託摩根士丹利處理相關事宜，這樁交易預計夏季結束後啟動。消息人...

傳法國總部擬出售台灣事業 家樂福回應了

外媒報導法商家樂福計畫出售旗下台灣事業，價值逾新台幣500億元。家樂福傍晚澄清，已與法國總部確認，並無任何出售公告與聲明...

吳東進劍指日商要換董座 新光三越冷處理幕後關鍵

明年6月新光三越董事會即將全面改選，時間剩下不到一年，經營權之爭率先在今年7月底的股東會上演，不過整起事件呈現大股東之一的吳東進方和公司經營團隊雙方攻防一熱一冷，讓外界霧裡看花。

新航自8月25日起 一周三班直飛洛杉磯

新加坡航空將自8月25日起開啟一週三班往返台北與洛杉磯之間的直航服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。