圓點奈米攜手燦星旅遊 搶攻後疫情時代旅遊新商機

圓點奈米今（11）日宣佈，將攜手圓鉐醫事檢驗所，跨界結盟燦星旅遊，推出「安心防疫旅行尊榮檢測方案」，在新冠流感化的後疫情時代層層把關每位旅客的健康，降低接觸傳染風險，並搶灘疫後回溫的旅遊新經濟。

圓點奈米表示，「安心防疫旅行尊榮檢測方案」提供燦星貴賓優惠且方便的安全尊榮檢測服務，燦星旅客可於出國前，透過燦星旅遊客服預約「圓鉐醫事檢驗所」核酸檢測服務，並於出國前領取核酸檢測證明，一站式完成世界多國的入境規範，為後疫情時代的新旅遊型態做好萬全準備。

圓鉐醫事檢驗所是圓點奈米的策略合作夥伴，現已投身防疫前線，qPCR（即時定量核酸檢測）日檢量可達1萬人次以上，是國內定量PCR檢測量最大的醫事機構。這家機構以圓點奈米外銷全球71國的核酸萃取儀器、及核酸純化試劑做為硬體基礎，透過多位專業醫檢師的檢驗技術，從檢測儀器到檢體，垂直整合每道流水線的檢驗步驟，全方位照顧每位旅客的健康，提供最精準的旅遊醫療服務。

此外，圓點奈米也正在向國際航空運輸協會（IATA）申請加入國際航協旅行通行證（IATA Travel Pass）全球檢測機構，若申請成功，可望將核酸檢驗報告直接登入全球航空運輸系統，為旅客提供更快速、更便利的核酸檢驗證明，搶先布局疫後旅遊新商機。