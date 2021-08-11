臉書攜手卓越新聞基金會 推動媒體數位培力計畫

Facebook 今（11）日宣布攜手卓越新聞獎基金會，推出「地方與另類媒體數位培力計畫」，針對關注多元議題或地方社區的小型媒體提供數位能力培訓，協助媒體經營線上內容，加速數位轉型。首度在台提供獎助金鼓勵在地媒體產製優質新聞內容。

Facebook 和卓越新聞獎基金會自2019年持續贊助基金會籌辦獎項，去年鼓勵卓越新聞獎創設全新的「新聞敍事創新獎」。雙方合作邁入第三年，今年推出「地方與另類媒體數位培力計畫」，聚焦在關注社區、地方、或不同於主流觀點及議題的小型媒體。這些媒體雖常處於資源匱乏的狀態，甚至面臨營運困境，但仍長期堅持為公共議題、社會弱勢發聲。

Facebook 與卓越新聞獎基金會將於8月起舉辦一系列「數位培力工作坊」，邀請專業且具實務經驗的學者與講師，分享如何運用科技及數位平台讓新聞內容觸及更多讀者，進而培養新聞從業人員的數位技能。培力計畫也將鼓勵參與的地方或關注多元議題的媒體，提出新聞報導企劃，申請執行企劃的獎助金，發展更多符合公共利益的新聞內容，發揮媒體的力量，反映社會多元聲音。