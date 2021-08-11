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綠舞中秋推「鶴月」禮盒早鳥優惠 住房專案加人不加價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
綠舞日式園區內鶼鰈情深的愛侶，萌寵羊駝「可可」和「露露」。 照片提供／綠舞國際觀光飯店
綠舞日式園區內鶼鰈情深的愛侶，萌寵羊駝「可可」和「露露」。 照片提供／綠舞國際觀光飯店

明月中秋，花好月圓，一年一度的中秋節即將到來，綠舞國際觀光飯店推出，以充滿蘭陽風情，香甜不膩充滿層次的酥皮系列「鶴月」中秋禮盒，將巧思融入日系元素和宜蘭在地滋味結合，口味宜人還帶入幾分懷舊風情。以及搭配最佳賞月的中秋住房專案，更享加人不加價優惠。

簡約風格的日式設計外盒，是宜蘭綠舞觀光飯店今年特別設計的中秋禮盒，以鶴為吉兆好運之意，祝平安日和，祈求一切順利，每一口都是祝賀月圓人團圓的好滋味。「經典蛋黃酥」巧妙融合傳統與創新，以海鹽重新詮釋肥美的鹹蛋黃與柔滑的紅豆泥，鹹甜融匯滋味，令人回味無窮，「宜蘭在地金棗酥」嚴選宜蘭在地金棗，呈顯出溫和酸甜的鮮甜果香，「日式抹茶麻糬酥」雅緻的茶香包覆著日式麻糬，呈顯出經典的和風茶點滋味，「傳統芋頭酥」品味綿滑四溢的芋泥，餅皮香酥、一咬下齒頰留香。四種口味各個豐滿餡料，無論送禮自用都相當合適。

「鶴月」中秋禮盒售價每盒800元，即日起開放預購，運費另計；8月25日前預購享早鳥優惠2盒85折，公司行號或大量訂購另有優惠。

此外，綠舞在中秋佳節期間限時推出「中秋鶴月」住房專案，8月25日至9月30日期間雙人入住，海景「玨-和式套房」13,900元起；最佳賞月房則推薦海景「潤-和式套房」15,900元起，日式風格質感設計、窗外還能盡覽龜山島海景與絢麗日出與月升。

若重視隱秘性，則推薦入住單層以及獨棟VILLA，能獨覽美麗日式園區風景，雙人入住VILLA最低16,900元起。「中秋鶴月」住房專案贈日式經典浴衣、和菓子體驗，萌寵動物體驗，再按房型贈每房「鶴月」中秋禮盒乙盒，再加贈加人不加價優惠，雙人房加贈1人，四人房加贈2人。享受一趟與家人、閨蜜，都合適的愜意小旅行。

中秋節 觀光

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