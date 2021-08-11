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傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

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台灣家樂福再傳賣 業者這樣回應

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導

根據外電報導，法國零售巨頭「家樂福」計劃未來數周內「啟動出售旗下台灣事業」，該事業價值約16億歐元（約新台幣530億元）。不過，台灣家樂福稍早否認此傳聞，僅說「無任何具體行動」，一切以防疫優先。

路透報導，家樂福已委託摩根士丹利處理出售台灣事業事宜，預計夏季結束立即啟動。報導指出，消息人士透露家樂福已和私募股權業者等一些潛在買家接洽並評估意願。

另有外電報導指出，家樂福6月已就旗下外國子公司可能的整併、剝離或結盟展開評估，但否認已決定出售任何資產。

台灣家樂福去（2020）年12月收購台灣頂好，已成為台灣零售市場第二大業者，上半年台灣營收總計12.6億歐元，以固定匯率計算，年增13%。

對於出售相關消息，家樂福今日表示，對內了解並無任何具體行動，且目前疫情期間皆以防疫工作第一優先，對此也會持續了解消息來源。

家樂福 新台幣

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