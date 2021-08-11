快訊

傳將以530億出售台灣事業 家樂福回應了

遠百信義A13傳確診足跡...Lady M公告停業 北市府疫調中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
外媒報導家樂福擬出售台灣事業，對此，台灣家樂福表示，並無任何出售相關消息或者具體行動。 路透
外媒報導家樂福擬出售台灣事業，對此，台灣家樂福表示，並無任何出售相關消息或者具體行動。 路透

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，台灣家樂福表示，已對內了解，並無任何出售相關消息或者具體行動，目前疫情期間皆以防疫工作第一優先，也會持續去了解消息來源從何而來。

以台灣家樂福股東結構來看，法國家樂福持股六成，統一（1216）持股四成，是台灣家樂福外部最大股東，假設法商家樂福未來真出售台灣股權，統一要賣股權或是持續維持現有持股，甚至可能擁有優先承購權，可說備受注目。

近五年來，台灣家樂福獲利穩步向上，去年營收破700億元，稅後純益19.4億元，再創下新高成績，換算貢獻回到統一集團的口袋，大約7.79億元；去年家樂福併購超市頂好、高檔超市Jason’s，今年營收有望衝上900億元，創歷史新高。

專家分析，假設統一真吃下家樂福，也讓統一企業除了食品之外，零售領域的地位更為強勢，但就可能會面臨公平會的調查，因為接手家樂福的股份，可能會有壟斷問題。

另一個角度來看，如果台灣家樂福賣給非統一的公司，如果統一能接受，就是強強聯手，那就可能形成不同的局面；若不能接受，當然就是出脫手上四成股權。

統一表示，此為媒體臆測，不多做回應。

家樂福 營收 股東

延伸閱讀

傳法國總部擬出售台灣事業 家樂福回應了

路透：家樂福近期擬出售台灣事業 價值530億元

全台普渡最愛商品居然是「它」 家樂福中元普渡採購數據大公開

中元普渡 家樂福週週滿額9折、愛買量販折扣最低3.8折起

相關新聞

傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，...

路透：家樂福近期擬出售台灣事業 價值530億元

路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計劃在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約...

家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了

根據《路透社》外電報導，法商家樂福計劃出售台灣事業，目前已委託摩根士丹利處理相關事宜，這樁交易預計夏季結束後啟動。消息人...

傳法國總部擬出售台灣事業 家樂福回應了

外媒報導法商家樂福計畫出售旗下台灣事業，價值逾新台幣500億元。家樂福傍晚澄清，已與法國總部確認，並無任何出售公告與聲明...

吳東進劍指日商要換董座 新光三越冷處理幕後關鍵

明年6月新光三越董事會即將全面改選，時間剩下不到一年，經營權之爭率先在今年7月底的股東會上演，不過整起事件呈現大股東之一的吳東進方和公司經營團隊雙方攻防一熱一冷，讓外界霧裡看花。

新航自8月25日起 一周三班直飛洛杉磯

新加坡航空將自8月25日起開啟一週三班往返台北與洛杉磯之間的直航服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。