傳將以530億出售 台灣家樂福：公司並無收到任何出售消息

根據外電報導，法商家樂福擬出售台灣家樂福，已聘請摩根士丹利承辦銷售，估交易金額為16億歐元（約新台幣530億元）。對此，台灣家樂福表示，已對內了解，並無任何出售相關消息或者具體行動，目前疫情期間皆以防疫工作第一優先，也會持續去了解消息來源從何而來。

以台灣家樂福股東結構來看，法國家樂福持股六成，統一（1216）持股四成，是台灣家樂福外部最大股東，假設法商家樂福未來真出售台灣股權，統一要賣股權或是持續維持現有持股，甚至可能擁有優先承購權，可說備受注目。

近五年來，台灣家樂福獲利穩步向上，去年營收破700億元，稅後純益19.4億元，再創下新高成績，換算貢獻回到統一集團的口袋，大約7.79億元；去年家樂福併購超市頂好、高檔超市Jason’s，今年營收有望衝上900億元，創歷史新高。

專家分析，假設統一真吃下家樂福，也讓統一企業除了食品之外，零售領域的地位更為強勢，但就可能會面臨公平會的調查，因為接手家樂福的股份，可能會有壟斷問題。

另一個角度來看，如果台灣家樂福賣給非統一的公司，如果統一能接受，就是強強聯手，那就可能形成不同的局面；若不能接受，當然就是出脫手上四成股權。

統一表示，此為媒體臆測，不多做回應。