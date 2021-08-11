新光三越Diamond Towers正式簽約 打造最新一代店型

明年6月新光三越董事會即將全面改選，時間剩下不到一年，經營權之爭率先在今年7月底的股東會上演，不過整起事件呈現大股東之一的吳東進方和公司經營團隊雙方攻防一熱一冷，讓外界霧裡看花。

2021-08-11 17:45