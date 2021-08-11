新光三越Diamond Towers正式簽約 打造最新一代店型
新光三越今（11）日宣布，與龍麟建設正式簽訂「Diamond Towers正義國宅商場租賃案」合約，雙方將共同開發合作，將引進國際精品、化妝品等業種，打造新光三越最新一代店型，預計明年第4季開幕，正面迎戰遠東SOGO百貨。
今日新光三越董事長村上英之、副董事長吳昕陽，以及龍麟建設董事長葉松年、三圓建設總經理王雅麟等人皆出席簽約儀式。
新光三越表示，Diamond Towers將聚焦都會、摩登、時尚、潮流四大元素，鎖定國際精品、化妝品、設計師服飾、高端運動、話題餐飲超市等五大業種，延攬品牌全新概念首發店、精品形象大店、米其林星級餐酒館、全新概念美食街Food Hall，以及全台首度落地品牌等。
該商場有A、B兩棟共八個樓層，匯集達100家櫃位，此外，更力邀知名建築師陳瑞憲團隊操刀，為Diamond Towers打造最新一代的室內設計與外牆設計。
吳昕陽指出，新光三越創立30年來不斷轉型求新求變，從1991年開設第一家店台北南西店打造多元流行商圈、第一個十年，也就是2000年，台中中港店進入大型店舖經營並創造商圈、第二個十年，2010年高雄左營店結合百貨與公園建構生活購物中心。
他說，接下來第三個十年，新光三越Diamond Towers進駐東區，將是最新一代店型，也會是最高端時髦的購物與社交生活中心，期望創造台北東區最受矚目的時尚新地標。
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