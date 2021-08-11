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新光三越正式插旗東區 Diamond Towers明年第四季開幕

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
圖左起為三圓建設總經理王雅麟、龍麟建設董事長葉松年、新光三越董事長村上英之、新光三越副董事長吳昕陽。 圖／業者提供
圖左起為三圓建設總經理王雅麟、龍麟建設董事長葉松年、新光三越董事長村上英之、新光三越副董事長吳昕陽。 圖／業者提供

百貨龍頭新光三越正式插旗台北市東區，今與龍麟建設簽訂「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合約，雙方將共同開發合作，Diamond Towers也是新光三越在全台首家住商共融的商場，預定2022年第四季開幕。

新光三越今年以積極改革與發展「新事業」強化成長動能，即使面對嚴峻的疫情，仍未停止既有店鋪的改裝、新型態店鋪的展店、數位服務的優化與推展等各項投資計畫。新光三越表示，Diamond Towers將結合創新科技與體驗、導入精緻時尚的高端與生活品牌，打造新光三越最新一代店型、台北都會最時髦的購物及社交生活中心。

新光三越指出，Diamond Towers將聚焦都會、摩登、時尚、潮流四大元素，鎖定國際精品、化妝品、設計師服飾、時髦高端運動、話題餐飲超市5大業種，延攬品牌全新概念首發店、潮流精品形象大店、最潮米其林星級餐酒館、全新概念Food Hall以及全台首度落地品牌等，A、B兩棟共8個樓層，將匯集達100家具指標性的時尚潮流櫃位。

新光三越副董事長吳昕陽指出，新光三越三十年來不斷轉型求新求變，從1991年開設第一家店台北南西店打造多元流行商圈、第一個十年台中中港店進入大型店舖經營並創造商圈、第二個十年高雄左營店結合百貨與公園建構最美麗的生活購物中心；多年來，新光三越不斷挑戰與轉變，讓百貨不再只是購物，而是與人們生活緊密連結的場域，接下來第三個十年，新光三越最新一代店型、最高端時髦的購物與社交生活中心，都將精彩呈現。新光三越Diamond Towers的進駐，將創造台北東區最受矚目的時尚新地標，提供人們更優質的生活體驗。

新光三越 疫情

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