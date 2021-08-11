豪氣不輸台北！台中富豪一次砸3億買七期豪宅

根據實價登錄資料，台中「寶輝秋紅谷」38樓兩戶分別以總價1.5億及1.38億元成交，扣除車位後每坪單價約為82.7萬元，寫下今年台中豪宅單價新高。

經查買家以台中順泰豐國際名義購入，該公司從事國際投資貿易與不動產開發，一口氣以近3億元購入兩戶，登上今年最貴交易。

另外「寶璽天睿」24樓、25樓也分別以總價1.34億成交，扣除車位後每坪單價約為68.7萬元，「寶璽天睿」上月初傳出27樓兩戶由彰化黃姓家族以總價約2.6億元包層購入，今年成交的五筆皆有7字頭左右單價，也使社區均價推升至67.9萬元。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，疫情讓台商、企業主積極將產能移回台灣，帶動不少頂級住宅剛性自住需求，尤其近年通膨蠢蠢欲動，七期作為台中政經中心，保值抗跌的同時又具身分象徵性，自然成為不少富豪的置產首選。

業者表示，座落於秋紅谷生態公園第一排的寶輝秋紅谷，採用日系工藝制震技術，並邀請美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson設計寶石斜角切割的玻璃帷幕外觀，屢創豪宅新高價，其中台商購屋比例達九成，包括衛浴五金龍頭橋椿金屬家族、巨大工業、知名連鎖咖啡品牌、傳統光電產業家族均有購入，頂樓每坪97.2萬的成交價則是目前中部豪宅紀錄保持人。

擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿」，延請加拿大渥太華機場、溫哥華市政廳等知名建築地標之父Michael Green與與日本「神級空間大師」片山正通聯手打造，以現代大氣的頂尖規劃改寫台中當代建築美學，加上具市中心罕見棟距最大、綠地最多、容積率最低三大優勢，價值居高不墜。