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國光生第2條充填產線通過GMP認證 年產疫苗8千萬劑

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）今（11）日宣布，擴增第二條充填包裝線經衛福部食藥署查核，認定符合GMP（藥物優良製造規範），新產線正式啟用，首項充填包裝產品就是今年的四價公費流感疫苗。國光生表示，新產線全開年產能將達8,000萬劑，將持續申請歐盟及美國查廠，以滿足國際訂單及代工需求。

國光生第二條充填包裝線建置期間雖遭逢新冠疫情、邊境管制的嚴峻考驗，仍排除萬難，在衛福部、疾管署及外交部、駐外館大力協助下，讓來自德國、義大利等國外籍機師及工程師如期來台安裝大型機台，並順利完成自動化產線試運轉作業。經衛福部食藥署實地查核後，8月初獲得GMP許可。

國光生表示，獲台灣GMP認證的第二條產線已可正式啟用，將優先進行四價公費流感疫苗調劑充填包裝，預估全台灣今年的公費流感疫苗約有五成以上從第二條自動化產線製造，與國人分享全新自動化產線符合GMP的疫苗產品。

除了公費流感疫苗外，第二條產線已有多項國際訂單預約生產排程，國光將持續申請歐盟、美國FDA查廠認證，一旦通過國際認證，每年有4,000萬劑以上天道集團銷售歐洲的抗凝血劑代工業務；另外，韓國SCD黃斑部病變眼藥充填代工也已簽約，預約從臨床試驗批到商業量產批的代工生產，目前正積極添購精密儀器建置中。

國光生表示，第二條自動化產線產能全開將可達8,000萬劑，若再加上第一條產線產能，年產量上看1億劑，因此，國光將加速國際化腳步，包括流感疫苗的國際訂單及國際充填代工業務接洽，將台灣生產的優質疫苗和生物製劑產品推廣到全世界。

國光生

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