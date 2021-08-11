另類炫富？ 雙蔡各搬2.8億、3.5億現金買大安豪宅

實價揭露，北市大安區「和平大苑」6月23樓交易，總價2.85億元、每坪171萬元，買家為內湖區蔡先生，全額無貸款買進。

同樣位在大安區的「信義聯勤One Park」，則在4月成交8樓戶，總價3億5280萬元、每坪225萬元，共179.48坪，買家也住內湖、姓蔡，不過是女性，也全額採現金支付，無貸款。

湊巧的是，這次最新成交的兩個豪宅都是元利建設的建案，而且都是歌手周杰倫所持有的豪宅，且兩位買方很湊巧的都是內湖鄰居，也都有免貸款，現金買豪宅的真實力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近期不少指標豪宅交易，而且都用現金購置，顯示市場資金充沛、企業主及台商滿手現金，在資產規畫上採取不貸款，免去繁雜手續及省下貸款的利息，某種程度也成為現在富豪「炫富」的購屋方式。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年上半年北市最賣豪宅，由「西華富邦」12筆奪得冠軍，雖然其中有2筆為親友交易，但仍站穩最賣豪宅寶座；第二名為「和平大苑」8筆；第三名則是「潤泰敦峰」、「文心AIT」、「冠德遠見」，都各有5筆成交。

「信義聯勤One Park」總價高，動輒3億以上，今年僅成交2戶，並未擠進前五強。

張旭嵐指出，今年上半年熱賣的豪宅多為指標性豪宅，因為案量多，又有知名鄰居加持，因此容易吸引富豪們的認同，「西華富邦」、「和平大苑」都屬於高樓豪宅，有不少知名企業主入住，且富豪有「群聚效應」，是讓該社區維持穩定買氣及價格的原因。