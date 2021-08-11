快訊

被爆外遇許藍方 醫生人夫發聲認錯澄清「糾纏非事實」

指揮中心宣布帛琉泡泡重啟 返國後「5+9」檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不播新聞了！ ETtoday綜合台通過換照

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）今天同意ETtoday綜合台的換照案。ETtoday綜合台主動調整事業計畫書的節目主軸，由原本六大主軸，改為五大主軸，取消原本計畫增加播報新聞的項目，NCC今天通過後，可望在8月20日前換發新照。

ETtoday綜合台在2018年曾申請變更營運計畫，增加製播午、晚間新聞與政論性節目，因主要在中華電信MOD播出，當時NCC認為可以增加MOD新聞內容多元化而同意變更計畫。但今年ETtoday申請衛廣執照換照，在新聞製播部分，外部委員認為人力不夠，ETtoday也在上周主動提出要調整營運計畫，從原本醫療健康、保險理財、旅遊美食、綜藝娛樂、生活休閒、新聞六大主軸，取消製播新聞與政論性節目。

NCC先前已經否決了台數科生活頻道轉為新聞頻道或增播新聞的申請，也拒絕中天綜合台增加新聞時段，最近則是ETtoday「自行取消」製播新聞。NCC發言人翁柏宗說，他認為這是個案，委員會也提出建議，現在台灣要收視新聞內容的管道很多，疫情後，閱聽眾希望綜合台多做美食、旅遊，讓閱聽眾有多一些其他的體驗。

NCC 中華電信 MOD

延伸閱讀

NCC兩路防堵非法機上盒 上市後抽驗違規者廢止證明

NCC：已廢止多款機上盒 業者販賣最高罰20萬元

安博盒子看東奧助長犯罪 經濟部、NCC齊呼籲：勿買勿賣

網友爆朱立倫用非法安博盒子看奧運 凌濤：是用凱擘看

相關新聞

不播新聞了！ ETtoday綜合台通過換照

國家通訊傳播委員會（NCC）今天同意ETtoday綜合台的換照案。ETtoday綜合台主動調整事業計畫書的節目主軸，由原...

momo、蝦皮都用他的紙箱 一紙禁廢令讓榮成損失17億 董座鄭瑛彬苦蹲3年營收激增

一片綠油油稻田中，矗立了一座面積4萬多坪的鋼筋混凝土廠房，這是台灣工業用紙龍頭榮成紙業彰化二林的廠房。

老園丁耕讀筆記／地方創生 把夢做大 延伸全世界

2006年，擅長自然環境及原住民音樂作品的知名音樂家馬修連恩，以專輯「天空的院子」入圍金曲獎，帶出南投竹山一棟頹圮老三合...

《財星》500大企業科磊 擴大在台招募頂尖半導體人才

全球半導體設備商科磊(KLA)今日宣布首次進入 2021 年《財星》(Fortune) 500 大企業名單。KLA並宣布...

北市地后豪宅再交易 點石成金往事令人羡豔

實價揭露，國父紀念館旁、仁愛路四段的豪宅「仁愛尚華」12樓戶交易，總價9,838萬元，每坪約172萬。房仲業表示，雖然成...

三發地產公開標售高雄帶建照土地 進軍北部

去年傳出家族爭產內鬥的三發地產，委託第一太平戴維斯公開標售位在高雄市苓雅區中正一路商業土地，基地三面臨路，土地面積約71...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。