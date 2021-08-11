不播新聞了！ ETtoday綜合台通過換照

國家通訊傳播委員會（NCC）今天同意ETtoday綜合台的換照案。ETtoday綜合台主動調整事業計畫書的節目主軸，由原本六大主軸，改為五大主軸，取消原本計畫增加播報新聞的項目，NCC今天通過後，可望在8月20日前換發新照。

ETtoday綜合台在2018年曾申請變更營運計畫，增加製播午、晚間新聞與政論性節目，因主要在中華電信MOD播出，當時NCC認為可以增加MOD新聞內容多元化而同意變更計畫。但今年ETtoday申請衛廣執照換照，在新聞製播部分，外部委員認為人力不夠，ETtoday也在上周主動提出要調整營運計畫，從原本醫療健康、保險理財、旅遊美食、綜藝娛樂、生活休閒、新聞六大主軸，取消製播新聞與政論性節目。

NCC先前已經否決了台數科生活頻道轉為新聞頻道或增播新聞的申請，也拒絕中天綜合台增加新聞時段，最近則是ETtoday「自行取消」製播新聞。NCC發言人翁柏宗說，他認為這是個案，委員會也提出建議，現在台灣要收視新聞內容的管道很多，疫情後，閱聽眾希望綜合台多做美食、旅遊，讓閱聽眾有多一些其他的體驗。