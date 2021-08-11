聽新聞
test
0:00 / 0:00
不播新聞了！ ETtoday綜合台通過換照
國家通訊傳播委員會（NCC）今天同意ETtoday綜合台的換照案。ETtoday綜合台主動調整事業計畫書的節目主軸，由原本六大主軸，改為五大主軸，取消原本計畫增加播報新聞的項目，NCC今天通過後，可望在8月20日前換發新照。
ETtoday綜合台在2018年曾申請變更營運計畫，增加製播午、晚間新聞與政論性節目，因主要在中華電信MOD播出，當時NCC認為可以增加MOD新聞內容多元化而同意變更計畫。但今年ETtoday申請衛廣執照換照，在新聞製播部分，外部委員認為人力不夠，ETtoday也在上周主動提出要調整營運計畫，從原本醫療健康、保險理財、旅遊美食、綜藝娛樂、生活休閒、新聞六大主軸，取消製播新聞與政論性節目。
NCC先前已經否決了台數科生活頻道轉為新聞頻道或增播新聞的申請，也拒絕中天綜合台增加新聞時段，最近則是ETtoday「自行取消」製播新聞。NCC發言人翁柏宗說，他認為這是個案，委員會也提出建議，現在台灣要收視新聞內容的管道很多，疫情後，閱聽眾希望綜合台多做美食、旅遊，讓閱聽眾有多一些其他的體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言