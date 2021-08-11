仁寶攜高雄市政府 疫起壯闊高雄智慧照護

面對長照資訊智慧化時代的來臨，仁寶（2324）立志紮根銀髮照顧智慧科技產業，並深度布局智慧長照A+超世代。疫情嚴峻當下，仁寶積極陪同高雄市政府以「仁寶i照護®」居家服務、日間照顧、照顧管理與雲端衛生所系統導入高雄市轄區長照據點以及醫療公衛雲端化服務，其中居家服務系統領先達成九成的覆蓋率，照顧管理和日間照顧系統也穩健地朝七成目標推進，仁寶將持續隨高雄市政府的引領，極力促成產業跨域發展智慧醫養護生活圈。

2020年底高雄市長陳其邁攜智慧科技產業代表，成立「智慧城市推動委員會」，打造高雄智慧城。歷經半年及疫情，依然專注智慧城市的重點策略發展，並在年中見證居服日照系統導入超過200家，照顧管理系統導入4大核心發展場域，為期間所推動智慧醫療及智慧照護的豐碩成果感到很高興，深信智慧科技定能持續為中央、地方政府和衛生所提高行政效率，也為長照業者提升營運績效和提供更健康安心的照護生態。

仁寶協助高雄市政府發展智慧城市四大策略目標，以雲端服務平台整合長照、醫護、居家健康、人才培育和網路安全等產業資源外，更於疫情期間，由仁寶徐睿鈞副總經理親自率隊，建立智慧照護遠距戰情室，引導團隊為產業需求進行客製化，如防疫評估表、個案體溫監測、家屬iFamily Line等服務及分析報表，力挺前線服務的長照業者和照服員能具備更安心的提供服務和擁有最全面有效的管理模式。

仁寶感謝一路經營以來，有超過600家長照業者相輔相成，「仁寶i照護®」以行政管理、個案服務、財務管理和人才培育管理四面向獲得用戶5.2分的服務滿意度(*滿分為6分)及支持。此外，感謝2020年「仁寶i照護」服務以資料數位化、表單標準化、流程自動化、通訊行動化、評鑑智慧化、高通數據安全化六大亮點，榮獲「國家醫療品質獎銀獎」殊榮肯定，為此，仁寶更衷於成為智慧長照的最佳後援推手，持續致力高雄市政府的目標推動，以及壯闊銀髮照顧智慧科技產業。