搶暑期商機 四訂房平台攜台東縣府推預約旅遊

台灣微解封，旅遊業者也搶最後暑假商機，花東地區積極帶動旅遊商機，台東縣政府推出「預約台東」優惠住宿方案，本土PayEasy旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、AsiaYo等4大數位化訂房平台聯合台東縣境內合法旅宿業，自8月14日至9月30日，提供預訂平日住房，可保留在未來一年內入住權，立即獲得台東縣政府致贈最高新台幣3,000元等值「台東金幣」及8顆頂級台東大目釋迦。

PayEasy總經理李易騰表示，協助台東縣政府將「台東金幣」等行銷資源有效下放到基層旅宿業，PayEasy為台東縣開發一套自動審核機制，境內合法旅宿業可直接拿到縣府行銷資源，中間沒有任何抽成或費用。

台東縣長饒慶鈴說，自動審核機制讓資源分配公開透明，合法台東旅宿業者不需繳交任何費用或分潤抽成，積極呼籲熟客來台東住宿，就可獲得金幣與釋迦等行銷資源。

台東大目釋迦原本深受國內外市場歡迎，但受制於疫情出口受阻，除了配合台東縣政府辦理優惠訂房送釋迦之外，台灣大車隊配合在全台500輛計程車上，免費夾帶大目釋迦銷售廣告，邀請國人一起搶購外銷等級高規格大目迦釋，住宿也可獲得加贈的頂級釋迦。

活動期間民眾直接洽台東縣境內合法旅館、民宿，訂房、或上PayEasy旅遊、雄獅旅遊、可樂旅遊、AsiaYo等4大數位化訂房平台預訂住房，並於未來一年內的周日到周四等平日入住，每住宿1晚，即可獲贈新台幣300元等值的「台東金幣」連續住宿平日4晚，每房可獲得高達新台幣3,000元等值的台東金幣，金幣可於台東縣境內各式商店、特產店、餐廳等地折抵消費。