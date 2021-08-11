越南疫情旺季遞延 廣越吳朝筆：今年Q4將是史上最強

受到越南疫情衝擊，羽絨衣代工大廠廣越（4438）的生產、運輸受阻，廣越總經理吳朝筆今天表示，短線影響難免，但訂單都還在，等待越南疫情一解封將加班生產，預期廣越今年第4季營運將是史上最強。

廣越今天舉行股東會，面對投資人最關心的越南疫情衝擊，吳朝筆表示，越南廠占廣越總產能比重將近五成，為了配合當地政府的防疫措施，目前產線幾乎是全面停擺；加上越南港口也因為疫情塞港情況加劇，運輸同樣受到阻礙，短線像是8月營收恐難逃影響。

吳朝筆坦承，不像一般成衣，廣越做的羽絨衣技術門檻非常高，裡頭製程有很多是專利，沒辦法臨時找外包廠支援，目前只能等待越南疫情放緩。

所幸廣越還有一半的產能在中國大陸、中東約旦和歐洲羅馬尼亞，這部分目前都照常生產，多少可以提供一些支援，為公司營運帶來支撐。

面對媒體追問下半年景氣及營運看法，吳朝筆直呼：「謹慎，但只要越南解封就樂觀。」因為訂單都在，目前羽絨衣市場的庫存水位偏低，客戶的需求動能非常強，廣越接單能見度已經可以看到明年第1季。而且主要客戶所給的明年度訂單展望，都是比今年還要好。

根據過去經驗，廣越每年營運從5、6月開始加溫，一路到9月衝上最高峰，第4季營運慢慢往下。不過今年受到疫情影響，淡旺季節奏被打破，吳朝筆說，現在就等越南疫情緩和後會開始趕進度，旺季遞延，預期廣越今年第4季營運會是史上最強，淡季不淡。

吳朝筆說，廣越專做高階的羽絨衣，主要客戶包括愛迪達Adidas，一線戶外品牌Patagonia、The North Face等，一件羽絨衣終端售價動輒好幾千、甚至上萬元，因為產品單價高，相對之下對於高運費的承擔能力較強。由於現在需求強，客戶都很急，很多都已經改成空運出貨，不怕趕不及耶誕檔期。

廣越去年就受到疫情影響，公司去年稅後純益5.37億元，比前年大幅縮水46.6%，換算每股純益5.2元，創下三年新低。今天股東會通過每股配發現金股利3.2元。