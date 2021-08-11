光陽搶攻電動兩輪再出招！ 提供專人上門換電服務

光陽搶攻電動車商機再出招，推出「Ionex尊榮換電」改善生活方便性，將於今年八月底在台灣正式啟動，初期服務範圍以六都為主，夜間訂閱服務，每次只要50元，每月最高上限只收499元。

KYMCO董事長柯勝峯表示，二輪車電動車轉型是必行之路，要成為電動車時代的領導品牌，搶先上線的是「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，Ionex 3.0車主只要到Ionex專賣店，完成方案申辦程序、安裝免費的專屬座墊開關，就能開始透過Ionex手機App享受市場獨家的「Ionex尊榮換電」服務。

柯勝峯進一步表示，「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，每次只要50元，每月最高上限只收499元，送電的時間是大家休息的時間，如果是社區必須把車子停在外面，讓送電員方便送電，為了讓消費者感受全新服務型態的電動機車能源補充革命，2021年底前試營運期間，所有i-One、S6、S7、S7R等Ionex 3.0車主，都能免費享受「Ionex尊榮換電」服務。

柯勝峯表示：「KYMCO站在機車產業電動化的最前線，致力打造『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失。今天，KYMCO即將為大家實現這個夢想！」

相較於市場上現行的能源補充方式，「Ionex尊榮換電」擁有三大優勢：

1. 「Ionex尊榮換電」為騎士節省寶貴時間：騎士不需要被迫改變自己原有的作息，把時間浪費在往返充換電站的路途上。

2. 「Ionex尊榮換電」讓騎士擁有滿電保障：充電站並非隨處都有，換電站也不保證有滿電的電池。「Ionex尊榮換電」每一次提供的都是滿電服務。

3. 「Ionex尊榮換電」讓騎士落實真正環保：「Ionex尊榮換電」專屬充電設施採用來自再生能源的綠色電力，讓騎士每一分鐘的騎乘都符合電動機車追求地球永續的初衷。