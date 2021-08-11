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光陽機車推個人化送電服務 Ionex3.0車主免費享受

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
光陽董事長柯勝峰宣布尊榮換電啟動。記者邱馨儀／攝影
光陽董事長柯勝峰宣布尊榮換電啟動。記者邱馨儀／攝影

台灣光陽工業(KYMCO)今（11）日宣布為Ionex 3.0電動機車騎士推出全新「Ionex尊榮換電」服務。騎士只需透過手機操作，就能讓專人於指定時間攜帶滿電電池到指定地點為騎士的愛車進行電池交換，服務過程騎士不需在場。騎士還能訂閱「Ionex尊榮換電」服務，由專人於夜間為騎士愛車進行換電，隔天早晨就能輕鬆滿電出門。

光陽公司表示，每一次專人送電收費50元，每月最高499元。8月底上線以夜間送電為主，主打的是早上起來，機車就是滿電的，之後會再推出白天的尊榮換電。

光陽公司指出，「Ionex尊榮換電」是全球首創的個人化專屬送電服務，一勞永逸解決電動機車能源補充的不便與困擾，為機車產業電動化開啟下一個革命。阻礙機車騎士全心擁抱綠能的最大挑戰，至今仍取決於消費者是否能夠很方便地為電動機車補充能源。

對於大多數的騎士來說，在自家大樓的停車場裡，都無法找到能為電動機車充電的插座。外出上路後，要找到附近的充電站並不容易，漫長的充電等待時間也常造成困擾。換電站能夠提供快速的能源補充，但無論是充電站或換電站，騎士都必須先找到符合需求的站點，再耗費時間與精力繞路前往充電或換電。

KYMCO董事長柯勝峯表示:「KYMCO站在機車產業電動化的最前線，致力打造『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失。今天，KYMCO即將為大家實現這個夢想!」

光陽的專人尊榮換電將在8月底於六都啟動。記者邱馨儀／攝影
光陽的專人尊榮換電將在8月底於六都啟動。記者邱馨儀／攝影

騎士 電動機車 Ionex

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