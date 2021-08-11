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IKKA-KY上半年獲利 直逼去年全年度獲利水準

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）於今日公告2021年第2季財報，上半年度每股盈餘為4.32元，也較去年同期1.5元大幅成長，直逼2020年全年度每股盈餘5.2元，獲利表現相當亮眼。

此外，IKKA剛公布之2021年7月營收為3.18億元，也較6月份小幅成長，顯示公司跟隨著日本TOYOTA獲利成長之腳步，也隨著成長。

依據日本TOYOTA剛公布之第2季度財報，上季Toyota/Lexus品牌銷售量較去年同期大增49.1%至254.5萬台，其中電動化車款銷售量暴增約9成(暴增89.3%)至67.7萬台、佔Toyota/Lexus品牌銷售量比重為26.6%。除了獲利表現亮眼外，更值得注意的是TOYOTA因應全球各國嚴苛之環保法規，碳排放之管制，加大在電動化車款之投入，整體電動車款佔比大幅提升。而甫於第2季公開之LEXUS NX大改款車系，除了提供燃油引擎外之電動混合動力能源外，也裝載了豐田最新款之自動駕駛功能(LSS+ 3.0)，顯示電動化及自駕功能已成為日系汽車目前發展之重心。

IKKA目前生產中及開發中之相關零組件產品，也順應著此一潮流，持續投入及精進。

財報 日本

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