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三發地產公開標售高雄帶建照土地 進軍北部

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／第一太平戴維斯提供
圖／第一太平戴維斯提供

三發地產委託第一太平戴維斯公開標售位在高雄市苓雅區中正一路商業土地，基地三面臨路，土地面積約718坪，土地使用分區為第五種商業區，已請領建築執照，並含30%容積移轉，可即刻興建開發，開標日為9月10日。

第一太平戴維斯表示，三發地產南部土地庫存無虞，因此適度調整土地資產，以豐沛資金，積極為北部未來購地投資做布局。

第一太平戴維斯指出，3級警戒解除後交易回暖，7月大型土地與商用不動產交易達421億元，月增率180%，回到疫情前的交易水準。

其中建商購地反彈力道最為強勁，7月整體交易中，建商貢獻超過7成金額、約328億元，其次科技業佔10%、42億元。

市區土地稀缺難尋下，不少建商甚至瞄準購入整棟的商辦、旅館、汽車旅館或賣場，以取得精華地區的土地，例如永碩投資斥資27億元買下高雄華園大飯店、興富發以15.6億元買下高雄大益商旅等。

合計今年前7月，建商購置不動產金額已達1,531億元，比去年同期大幅增加33%，顯示建商對於住宅市場後市仍相當看好，瞄準自住剛需市場，持續擴充土地庫存。

三發地產此次標售的苓雅區商業土地，鄰近高雄衛武營藝術中心、高雄文化中心與國立科學工藝博物館。基地距離高雄捷運橘線五塊厝站僅30公尺，未來有輕軌環狀線經過，南面正臨五塊厝公園，享有永久棟距與廣大樹海等優勢。

第一太平戴維斯表示，本案已取得建築執照，並申請容積移轉30%及容積獎勵約15%，允建容積率大幅提升為1218%，未來可興建地上29層、地下6層的高品質住宅，打造區域指標型住宅建案。

建商 戴維斯

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