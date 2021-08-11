現烤就是香！「94香」搶進烘焙市場、啓動加盟連鎖

由中部知名的富群西點、櫻島家、泛野咖啡等四大股東創設的百川國際餐飲公司，最近催生了全新烘焙品牌「94香」，主打「現烤就是香」及爆漿系列商品，首家店插旗草屯鎮熱鬧的中正路商圈，並啟動加盟連鎖。

百川國際餐飲、泛野咖啡董事長張鴻國表示，目前包括台中、宜蘭、苗栗及屏東等縣市，都有業者爭取成為加盟店主，預計今年底全台可開出10家以上分店，三年內衝刺百店目標。

事實上，「94香」品牌集結了烘焙、咖啡、乳品以及通路商，四大股東運用所長、各司其職。其中，擁有美國SCAA合格咖啡品鑒師資歷的張鴻國，在咖啡業界深耕多年，「94香」店裡販售的冷萃咖啡，有咖啡香卻沒有苦澀味，咖啡豆原料就是由泛野咖啡提供。

與日本鹿兒島技術合作、岳佳公司的「櫻島家」鮮乳，目前已打進新光三越附設超市。「94香」店內販售的「鹿兒島拿鐵」，使用的就是櫻島家鮮乳與泛野咖啡；而櫻島家總經理高玉明也是「94香」品牌的股東之一。

此外，富群西點創辦人、前中華民國糕餅技術交流協會理事長鄭淵斌，投入烘焙業資歷近50年，並創立「月亮咬一口」等烘焙品牌，在糕餅業界相當有名，目前也擔任台中市糕餅公會副理事長，而「94香」主要烘焙技術就是來自鄭淵斌。

鄭淵斌說，「94香」的產品相當多元，包括鹽蔥香頌、藍莓焙果、菠蘿奶酥、94香頌及多種口味的手撕吐司；還有限時隱藏版系列如爆漿蒜球、爆漿可頌，以及「艾斯菠蘿」等，目前都是店裡的人氣商品。

其中，艾斯菠蘿主要與天然冰淇淋人氣品牌「塔拉朵」攜手合作，塔拉朵強調不加一滴水、天然100％冰淇淋。「94香」則推出以竹炭菠蘿包餡塔拉朵冰淇淋，共有芒果、百香果、法芙娜巧克、優格蘋果等四種口味可選擇，一口咬下，外皮酥香、冰淇淋爽口。

「94香」展店經理周匯洲指出，目前加盟專案分為夜市、騎樓與店鋪式三種。其中，夜市專案免加盟金，投資額18萬元即可開店；騎樓加盟(沒有裝潢)與店鋪式加盟，投資額在100萬至150萬元間，投資額可隨坪數大小增減。