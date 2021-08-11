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YouTube預設上傳設定 加強保護未滿18歲用戶隱私

中央社 / 台北11日電

Google宣布將在旗下影音平台YouTube和兒童專用的應用程式YouTube Kids上為未滿18歲的使用者提供額外保護措施，在接下來幾週內會開始將13到17歲使用者的預設上傳設定，調整為隱私保護最高的選項。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆在Google官方部落格發文說，透過將上傳影片預設為私人影片的功能，只有使用者本人和指定的對象能看到內容。YouTube希望協助青少年了解自己的線上活動紀錄和數位隱私，在掌握充分資訊的情況下做出決定，例如鼓勵他們按照自身意志選擇是否將上傳的內容設為公開。

陳容歆表示，如果使用者想公開自己上傳的內容，可以調整預設瀏覽權限，YouTube也會顯示提醒，讓使用者知道誰可以看到他們上傳的影片。

針對13到17歲的使用者，YouTube將會把「休息片刻」和「就寢時間」提醒功能預設為開啟，同時將「自動播放」功能預設為關閉。如果使用者認為自己用不到這些數位身心健康功能，也可以變更預設設定。

另外，YouTube Kids也將新增「自動播放」功能，預設為關閉，這是為了讓家長能選擇適合全家人的自動播放設定。接下來幾個月內會在YouTube Kids中推出更多家長監護功能，包括讓家長將預設關閉的自動播放設定進行「鎖定」。

YouTube也針對兒童和家庭使用者看到的商業內容進行調整，在專為兒童打造的YouTube Kids中，從未允許發布含有付費商品置入的內容。接下來幾週內，會開始在YouTube Kids上移除過於商業化的內容，例如著重在產品包裝或直接鼓勵兒童消費的影片。

YouTube Google

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