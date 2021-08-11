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強化PChome跨境生態圈 比比昂結盟日本Cafe24展新局

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
強化PChome跨境生態圈，比比昂結盟日本Cafe24展新局 在地商家可開通「BB Check out 隨選即買」跨境直送服務。圖／業者提供
強化PChome跨境生態圈，比比昂結盟日本Cafe24展新局 在地商家可開通「BB Check out 隨選即買」跨境直送服務。圖／業者提供

疫情加速全球消費型態數位化，看準持續攀升的跨境電商市場規模，PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂宣布，結盟國際知名電商平台運營商－Cafe24 Japan展開合作，提供日本在地商家完善的跨境銷售資源，輕鬆開啟海外直送到貨服務。

PChome表示，Cafe24 Japan的商家用戶，可藉由開通Bibian比比昂的「BB Check out 隨選即買」服務，將商品由日本直接銷售進台灣，台灣消費者透過Bibian比比昂，免出國即可盡情線上採購更多元、多樣的日本商品，跨境購物體驗再升級。

根據資策會MIC的調查，有42.7%的消費者過去一年曾在海外平台網購，同時，國際發卡組織萬事達卡也指出，全球消費者在2020年跨境網購支出，與前年相比成長30%。

Bibian比比昂社長羅薇琳表示，Bibian比比昂今年上半年訂單數相較去年同期大幅成長155%，顯見在各國的防疫封鎖下，消費者的跨境購物需求持續強勁增長，

羅薇琳也說，BB Check out隨選即買服務，不只讓台灣消費者在防疫期間，也能用簡單、直接的方式，輕鬆取得眾多日本商家販賣的各式商品，更協助廣大日本企業進行數位轉型，無障礙地發展對台灣的跨境銷售商機，未來將加速拓展日本在地合作夥伴，強化PChome跨境生態圈服務。

日本 跨境電商

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