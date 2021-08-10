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公司尾牙預算轉向送禮 新光三越推史上最貴上千元月餅

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
今年新光三越中秋檔期網羅來自世界與台灣在地共113款中秋禮品，其中囊括超過4成獨家禮盒、8成初登場新品。新光三越／提供
今年新光三越中秋檔期網羅來自世界與台灣在地共113款中秋禮品，其中囊括超過4成獨家禮盒、8成初登場新品。新光三越／提供

很多公司今年不辦尾牙，把預算轉向送禮，為搶9月中秋送禮商機，新光三越拚了，出三招搶訂單，不但攜手飯店餐廳推上千元的高檔月餅，首度推出中秋檔期史上最高價2,380元的文華東方酒店手工月餅禮盒、還首度結合卡利High促銷、更有八成為初登場新品吸睛。

不過，今年也有月餅禮盒漲價。香港半島酒店的奶皇月餅禮盒今年漲價2.5%，從去年販售1,580元，今年因運輸成本提高，則販售1,620元。

新光三越今（10）日表示，今年中秋節檔業績估3,000萬元，有望微幅成長，由於很多公司今年不辦尾牙，將預算挪到送禮，也提高購買預算，因此今年邀請兩位米其林星級主廚，林泉與張國邦獨家打造新光三越專屬限定的「MUME茶月和鳴禮盒」和「台北文華東方酒店雅閣手工月餅禮盒」。

其中文華東方酒店手工月餅有新光三越獨家月餅口味「桂花核桃」，價格高達2,380元，這也是新光三越首次販售超過2,000元的高單價月餅，已有企業詢問。

新光三越表示，中秋節禮盒8月11日起線上線下預購開跑，也是首度可搭卡利HIGH累計消費賺禮券回饋；今年網羅來自世界與台灣在地共113款中秋禮品，其中囊括超過四成獨家禮盒、八成初登場新品。

今年新光三越也首度引進日本車站及機場兩大暢銷伴手禮，Maple mania及SUGAR BUTTER SAND TREE餅乾禮盒，還有多款台灣網路超人氣宅配美食，如胖死我太太經典巨無霸肉桂捲、擁有布丁界愛馬仕之稱的紅磚布丁等，還有中秋過節儀式感必備米其林星廚和泰國新生代廚師推出的COAST海鮮燒烤組，售價3,880元，也是本次檔期最貴商品。

搶中秋送禮商機，新光三越拚了，首度推出中秋檔期史上最高價的2,380元文華東方酒店手工月餅禮盒。新光三越／提供
搶中秋送禮商機，新光三越拚了，首度推出中秋檔期史上最高價的2,380元文華東方酒店手工月餅禮盒。新光三越／提供

月餅 中秋節 新光三越

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