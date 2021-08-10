公司尾牙預算轉向送禮 新光三越推史上最貴上千元月餅

很多公司今年不辦尾牙，把預算轉向送禮，為搶9月中秋送禮商機，新光三越拚了，出三招搶訂單，不但攜手飯店餐廳推上千元的高檔月餅，首度推出中秋檔期史上最高價2,380元的文華東方酒店手工月餅禮盒、還首度結合卡利High促銷、更有八成為初登場新品吸睛。

不過，今年也有月餅禮盒漲價。香港半島酒店的奶皇月餅禮盒今年漲價2.5%，從去年販售1,580元，今年因運輸成本提高，則販售1,620元。

新光三越今（10）日表示，今年中秋節檔業績估3,000萬元，有望微幅成長，由於很多公司今年不辦尾牙，將預算挪到送禮，也提高購買預算，因此今年邀請兩位米其林星級主廚，林泉與張國邦獨家打造新光三越專屬限定的「MUME茶月和鳴禮盒」和「台北文華東方酒店雅閣手工月餅禮盒」。

其中文華東方酒店手工月餅有新光三越獨家月餅口味「桂花核桃」，價格高達2,380元，這也是新光三越首次販售超過2,000元的高單價月餅，已有企業詢問。

新光三越表示，中秋節禮盒8月11日起線上線下預購開跑，也是首度可搭卡利HIGH累計消費賺禮券回饋；今年網羅來自世界與台灣在地共113款中秋禮品，其中囊括超過四成獨家禮盒、八成初登場新品。