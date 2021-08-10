三級警戒房東沒降租 誠品H1獲利創新低

誠品生活（2926）今（10）日公布今年第2季財報，營收10.7億元，稅後虧損9,900.4萬元，每股虧損2.09元，有三大因素影響，包括三級警戒致人流減少，及幫數百家專櫃降租，但影響最大的信義店，卻未獲房東降租；上半年營收22.2億元，稅後虧損1.27億元，每股虧損2.68元，無論單季或是半年報，皆創下歷史新低。

對此，誠品生活主管表示，今年電商「誠品線上」已可有效帶動誠品生活營收，開店計畫也將持續進行，今年第3季會開出第一家研發達一年半、串聯全通路服務、簡約小型社區店，今年底前亦預計在竹北大遠百新設一家中型店。誠品生活10日股價以60.7元作收，下跌1.2元。

誠品生活表示，今年第2季營收，得益於香港與蘇州實體店穩定維持兩位數成長，回復到2019年無疫情狀態，誠品線上業績更較去年同期成長112%。雖然台灣店別在疫情三級警戒下營收大降，不過第2季營收10.7億元，仍微幅成長0.03%。

其中，台灣因5至6月受到疫情衝擊，影響實體通路終端營收，相較去年降幅約六成，導致第2季財報獲利呈現虧損，屬於此波疫情衝擊下，直接面臨內需服務零售與觀光餐飲斷炊的產業公司別之一。

原本誠品生活的海內外文化觀光經營模式，受到邊境持續封關，大幅影響誠品生活商場及誠品行旅文化觀光收益。

今年5月中旬起，誠品生活協助合作之數百家專櫃品牌減收租金及相關費用，但房租部分因有重大店別無法獲得降租，據了解，以信義店影響最大。

另外，因開辦電商「誠品線上」，預計三至四年後才能達營業規模，此期間所必要投入之資本支出、倉儲租金費用等，皆直接影響誠品生活第2季財報表現。

展望未來，誠品生活主管表示，透過持續精進全通路線上下的串聯體驗，「誠品線上」今年起已可有效帶動誠品生活進一步擴大營收，預估3至4年內達規模經濟後，將有效減輕期初投入資本支出的攤提壓力並打平相關投入費用，使誠品線上轉為可獲利的狀態。

誠品生活接下來將採「大小並行」發展模式，今年第3季預計將開出第一家小型社區店，年底前亦預計於竹北大遠百新設一家中型店。

明後年起，除了大型店舖新店裕隆城，東南亞吉隆坡第一家2,000坪旗艦店，也預計於明或後年開業，加上剛簽約、南台灣最大的台南獨棟街邊大店，已顯現繼去年關閉多店之後，確實重新進行資源配置與梳理展店策略。

展望未來營運，誠品生活表示，雖然全球疫情持續，誠品行旅與北部大店的文化觀光收益，勢必將持續受影響，若以兩至三年觀察，誠品生活成長可期，還將成為台灣首家同步經營線上線下與跨及海外實體通路經營的原創生活產業品牌。