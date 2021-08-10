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東元父子大鬥法 鈺叡延長菱光股權收購原因是這個

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
東元父子的經營權之爭上演番外篇。圖為東元日前舉行創業49週年慶及園遊會，東元集團董事長黃茂雄與他的長子、東元資訊電子事業群副執行長黃育仁觀看表演。 報系資料照
東元父子的經營權之爭上演番外篇。圖為東元日前舉行創業49週年慶及園遊會，東元集團董事長黃茂雄與他的長子、東元資訊電子事業群副執行長黃育仁觀看表演。 報系資料照

東元父子的經營權之爭上演番外篇，東元（1504）董事改選7月落幕後，戰火延燒至黃育仁主導的菱光科技，先前鈺叡喊出要收購菱光50.1%的公司股權，今日已屆收購案的最終期限，鈺叡創投選擇延長收購截止日至9月10日，實際收購到的股權比例仍屬未知。

菱光收購案展延收購期間引發市場臆測，是否收購收購進度不如預期才會選擇延長最後收購日。為何選擇延長收購期間？鈺叡回應，因公平會尚未回覆，因此選擇展延一個月，更新的收購期限將為9月10日，並表明樂觀看待收購案後續進展，實際收購股權比例則暫時無法透漏。

7月董事改選結果，黃茂雄陣營掌握8席的席次，兒子黃育仁則拿下3席，但是以菱光科技的法人代表董事，這引起黃茂雄的追殺，一旦掌握菱光董事會，就能影響黃育仁在東元的法人代表席次。

東元集團會長黃茂雄聯合曾任東元財務顧問的中嘉董事長郭冠群，引進外部資金成立鈺叡創投，大動作發動股權爭奪戰，宣布要以每股29元、總價約18億元收購菱光50.1%股權。

菱光7月21日也不甘示弱，祭出庫藏股反制收購，預定買回股份佔公司已發行股份總數5.12%，20.02元至43.05元轉讓給員工，預定買回的期間為7月22日至9月19日。鈺叡創投回應，祭出庫藏股僅是降低流通在外股數，且數量僅5%，對於收購案影響甚微。

東元 創投 黃育仁 黃茂雄

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