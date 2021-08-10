新加坡航空與酷航榮獲SKYTRAX 健康安全五星級評等

新航集團旗下的兩家客運航空公司─新加坡航空（新航）及酷航近期榮獲Skytrax Covid-19 航空安全評鑑中最高的五星級評等。評鑑內容包含在旅途全程中對於旅客及員工的健康及安全措施的全面評核。酷航也是全球第一家獲得Skytrax五星級評等的低成本航空公司。

Skytrax對新航及酷航進行超過190項的安全及衛生流程評核，內容包含在機場及機上的清潔、社交距離措施、口罩及消毒劑的使用，以及其他強化衛生條件的系統，然後依據航空業的標準，經過專業且科學的調查並予以認證。

Skytrax 五星級Covid-19 安全評等是對於新航集團領先業界為因應Covid-19疫情而執行各項努力的極大肯定。新航及酷航在加強旅客及員工健康及安全方面實施廣泛的措施，以確保在旅途全程中提供最高水準的服務。同時，兩家公司引進創新的數位解決方案提升旅行體驗、降低Covid-19傳播的風險，並且減少旅客的不便。

新航商務執行副總裁李立興表示：「從疫情流行開始，我們已經開始審視並加強旅程中超過100個服務接觸點的健康及安全措施。這將會持續進行，因為隨時確保旅客與員工的健康和安全是我們首要工作。Skytrax的五星級評等代表著新航一貫以來對提供高品質服務的承諾。長久以來，新航在提供領先業界的產品及獲獎無數的顧客服務上備受肯定。現在，當我們逐步地重建飛行網絡並且歡迎旅客再次搭乘新航班機的同時，世界級的健康及安全標準也已成為我們品牌承諾中不可或缺的一部分。」

酷航執行長Campbell Wilson說：「除了價值、舒適、便利及安全，越來越多的旅客也重視航空公司的衛生措施。從疫情開始的初期，酷航便將健康及安全視為首要，加強清潔及其他的流程，也在服務接觸點提供新的低接觸或免接觸的自助服務選項。對於酷航是全球第一家榮獲Skytrax五星評等的低成本航空公司，我們感到非常驕傲。這大大肯定了酷航員工在這充滿挑戰時期的承諾與努力，也提供多一層的保證讓旅客能安心搭乘酷航。」