華航集團7月營收103.88億元 年增20.34%
華航集團揮別「清零專案2.0」影響，7月份營收為103.88億元，較去年同期增加17.55億元，增幅20.34%。其中貨運收入94.29億元，較前月增加12.73%。
其中客運收入2.66億元，較前月增加10.28%，較去年同期減少75.53%，主因受新冠肺炎疫情影響，為防堵Delta變異株，邊境管制措施趨嚴，旅客入境需入住防疫旅館、集中檢疫所及執行PCR檢測，加上高風險國家擴增，致使整體客運收入較去年同期減少。
貨運收入94.29億元，較前月增加12.73%，較去年同期增加24.87億元，增幅35.83%，主因為出口需求強勁，維持艙位高裝載率，運價持續高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。
華航表示，密切關注客運市場動態，依旅客需求維持重點航線營運，機動調節運能，實施客製化服務等多元載客方案，審慎佈局客運市場；並繼續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機/包機需求。而歐美及澳洲市場進入傳統旺季、西方國家陸續解封，需求面持續看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，下半年整體營運情況將樂觀可期。
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