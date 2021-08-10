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ViewSonic啟動「全台線上及實體複合教學升級」計畫

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

因應全球疫情新常態，結合線上與實體的複合式教學成為必備的教學模式。新學期將至，為協助教師們做好準備，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic啟動「全台線上及實體複合教學升級」計畫，今日於桃園市大竹國小宣布建置全台第一座複合教學培訓基地，攜手桃園市、嘉義縣、新竹縣、台南市、台東縣、屏東縣、高雄市、連江縣及澎湖縣九縣市教育局處，於暑假期間展開複合教學認證培訓課程，預計八月底前將完成100場研習。

此外，免費開放全台學校使用ViewSonic myViewBoard數位教學平台，截至7月底已有近三分之一學校註冊使用，讓台灣在數位教學發展上創下新紀錄。

桃園市教育局長林明裕表示，桃園市積極佈署數位學習，自2020年疫情爆發以來更是持續推動每校複合式教室的建置計畫。我們很開心與ViewSonic合作加速複合教學發展，在桃園設立第一座複合教學培訓基地，作為其他縣市發展複合式教學的標竿，同時透過專業講師培訓，鼓勵更多教師們為9月開學做好準備，維護學生受教權益。

ViewSonic董事長朱家良表示，根據全世界經驗，新學期開始後，學校可能面臨部分學生在家、部分在教室中的狀況。ViewSonic率先攜手各縣市教育局處提前部署，全面展開線上及實體複合式教學計畫，免費提供學校使用myViewBoard數位教學平台、建置培訓基地、落實種子教師培訓，不論9月開學後疫情變化，我們已經協助老師們無論是線上、實體，或是複合式教學都做好萬全準備，一起帶領台灣數位教學躍升到全球領先地位。

桃園市大竹國小建置的第一座複合教學培訓基地，採用ViewSonic五台ViewBoard智慧互動電子白板，搭配ViewSonic VB-CAM-001廣視角網路攝影機、myViewBoard數位教學平台與ViewDirector個人導播軟體，讓桃園市的全體教師於八月起在ViewSonic認證講師由淺入深傳授複合教學的教室規畫、課程設計的培訓後，能立即使用教室內的電子白板在開學時立刻實施結合線上及實體的複合教學。

除了桃園市外，ViewSonic於7月已和嘉義縣、新竹縣合作，為500位老師完成複合教學認證培訓課程。8月起陸續與台南市、台東縣、屏東縣、高雄市、連江縣及澎湖縣共同舉辦線上培訓，預計八月底前完成100場研習、培訓1500位認證教師。ViewSonic未來也將持續與各縣市合作，目標協助全台20萬位老師超前部署、輕鬆迎戰未來教學。

疫情 澎湖

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