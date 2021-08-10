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立凱電本業虧損減少 專注擴廠需求

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今（10）日公布6月獲利，一舉打消帳上所有剩餘五龍公司債債權2.33億元評價損失。目的在打完帳上剩餘五龍公司債債權，正式擺脫拖累多年的包袱，為子公司海外市場籌資及引進新的投資創造有利條件，以配合客戶海外建廠的資金需求。該公司今年1至6月合併營收達1.08億元，年增190%；1-6月合併業內虧損則下降24%。

立凱電今日公布，6月單月合併自結稅後損失2.54億元，係包含在六月份一舉打消帳上剩餘五龍公司債債權的2.33億元評價損失(不影響公司現金流量)，扣減此評價損失後之合併自結稅後損失0.21億元，與去年6月單月經扣減此評價損失後，合併自結稅後損失0.37億元相比較，六月份單月業內虧損則下降達45%。

今日公布6月單月加計2021/07/12公布之4-5月合併自結稅後損失0.61億元及今年第一季合併稅後損失後，今年上半年合併自結稅後損失合計約4.34億元，扣減上半年五龍公司債債權評價損失合計2.85億元後之業內合併自結稅後損失為1.49億元，與去年同期經扣除此評價損失後之合併稅後損失相比較，業內虧損也呈現下降24%。

立凱電今年上半年客戶測試規模放大，業績較去年同期也有顯著成長，今年1-6月合併營收達1.08億元，年增190%。

2016年立凱電因積極參與中國大陸電動車市場，與在香港上市的五龍電動車進行策略聯盟，五龍以私募方式增資立凱電，而立凱電則取得五龍可轉債，但日後五龍電動車因營運不佳而將遭到下市清算，使得立凱所持有五龍可轉債出現資產評價減損提列，除不影響公司現金流外，亦可消除未來新增投資人的不確定性疑慮。

今年開始為配合電動車發展，鋰電池成為各國國家戰略產業，預期未來鋰電池正極材料需求增加，立凱電看準產業趨勢，放眼國際市場，公司表示，2020至2021年，因應新客戶評估新產品快速增加之未來需求考量，已經有各階段客戶進行開發測試外，對於新產品認證後，所需之擴廠需求，將全面積極啟動規劃子公司赴美掛牌或引進新一代策略投資夥伴，為引入新資金創造以利條件。

公司債 電動車

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