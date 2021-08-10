台泥、亞泥7月營收雙創5個月新低 雨季尾聲開始衝

兩岸暑假進入雨季，工地開工不便，為水泥業的傳統淡季，水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）今天公布7月營收，不論年增率或月增率皆呈現衰退。不過隨著雨季進入尾聲，最近大陸水泥價格開始出現反彈，台泥、亞泥營運準備開始升溫。

台泥今天公布7月營收83.19億元，年減11.4%，也比6月下滑1.9%，創下近五個月新低。累積今年前七月營收583.43億元，年增0.3%。台泥7月營收下滑，除水泥業的傳統淡季因素外，台泥3月底宣布以24億元出售持有的信昌化（4725）所有股權給長春樹脂，從今年4月起不再認列子公司信昌化的營收，造成去年同期的比較基準偏高。

而亞泥今天也公布7月營收64.77億元，年減4.7%，比6月下滑6.1%，同樣創下近五個月新低。不過累積今年前七月營收467.85億元，年增15.2%，維持正成長。

水泥雙雄7月營收狀況差不多，雙雙創下2月農曆春節以來的單月營收新低，主要因為暑假本來就是兩岸的雨季，下雨工地開工不便，水泥拉貨量減少，價格跟著下滑。

尤其兩岸政府今年都在打炒房，影響建築開工。加上今年以來包括鋼材等各項原材料價格狂飆，建築成本飆高，部分建商也延後建案工期，都連帶影響水泥需求。

不過在疫情下，各國政府為了振興經濟都在拚基礎建設，支撐水泥市場整體需求，接下來隨著雨季結束，將開始進入水泥業的傳統旺季，由於許多工程建案希望趕在過年前完工交屋，會在下半年加緊趕工，連帶水泥需求跟著水漲船高，這股旺季效應會一路延續到隔年初的農曆年前到達最高峰。

觀察大陸水泥價格，最近已經開始出現觸底反彈，台泥7月底已調漲廣西水泥售價，每噸小幅上調50元人民幣；接下來8月底廣東的水泥價格也可望跟著調漲。而亞泥也表示，江西和江蘇等部份地區水泥價格已經開始上調。有利水泥雙雄本月起營運開始回溫。