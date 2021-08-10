快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

台泥、亞泥7月營收雙創5個月新低 雨季尾聲開始衝

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

兩岸暑假進入雨季，工地開工不便，為水泥業的傳統淡季，水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）今天公布7月營收，不論年增率或月增率皆呈現衰退。不過隨著雨季進入尾聲，最近大陸水泥價格開始出現反彈，台泥、亞泥營運準備開始升溫。

台泥今天公布7月營收83.19億元，年減11.4%，也比6月下滑1.9%，創下近五個月新低。累積今年前七月營收583.43億元，年增0.3%。台泥7月營收下滑，除水泥業的傳統淡季因素外，台泥3月底宣布以24億元出售持有的信昌化（4725）所有股權給長春樹脂，從今年4月起不再認列子公司信昌化的營收，造成去年同期的比較基準偏高。

而亞泥今天也公布7月營收64.77億元，年減4.7%，比6月下滑6.1%，同樣創下近五個月新低。不過累積今年前七月營收467.85億元，年增15.2%，維持正成長。

水泥雙雄7月營收狀況差不多，雙雙創下2月農曆春節以來的單月營收新低，主要因為暑假本來就是兩岸的雨季，下雨工地開工不便，水泥拉貨量減少，價格跟著下滑。

尤其兩岸政府今年都在打炒房，影響建築開工。加上今年以來包括鋼材等各項原材料價格狂飆，建築成本飆高，部分建商也延後建案工期，都連帶影響水泥需求。

不過在疫情下，各國政府為了振興經濟都在拚基礎建設，支撐水泥市場整體需求，接下來隨著雨季結束，將開始進入水泥業的傳統旺季，由於許多工程建案希望趕在過年前完工交屋，會在下半年加緊趕工，連帶水泥需求跟著水漲船高，這股旺季效應會一路延續到隔年初的農曆年前到達最高峰。

觀察大陸水泥價格，最近已經開始出現觸底反彈，台泥7月底已調漲廣西水泥售價，每噸小幅上調50元人民幣；接下來8月底廣東的水泥價格也可望跟著調漲。而亞泥也表示，江西和江蘇等部份地區水泥價格已經開始上調。有利水泥雙雄本月起營運開始回溫。

營收 台泥

延伸閱讀

葡萄王延續Q2強勢 7月營收不畏疫情年增16.21%

金控前七月獲利 將超越去年

台泥、亞泥改善空汙 拚全力達標

台泥推出「十倍發展計畫」 拚南歐電動車快充龍頭

相關新聞

和潤企業H1營收、獲利、保有資產刷新紀錄

台灣汽車金融龍頭-和潤企業（6592）公告2021年第2季財報獲利狀況以及7月份自結合併營收。第2季合併營收42.39億...

防疫警戒降 富邦媒7月營收退燒、月減13.9%

富邦媒（8454）公告7月合併營收71.7億元，年增39.6%、月減13.9%，營收再創單月同期歷史新高，不過，相較先前...

PChome網路家庭7月營收39.75億元 續創歷年同期新高

網路家庭（8044）今天公告110年度7月份營業收入為39.75億元，較去年同期成長15.28%，續創歷年同期新高紀錄。...

柏文除權息首日邁大步 盤中填息七成

柏文（8462）今（10）日進行除權息交易，每股發放現金股利4.87元、股票股利0.5元，除權息參考價141元，早盤即有...

詩肯上半年每股賺2.75元 看好復甦後旺季營運動能

台灣連鎖家具龍頭詩肯上半年獲利表現亮眼，雖然第二季台灣零售業受疫情嚴重衝擊，但在第一季的好表現支撐下，累計上半年獲利1....

和潤企業H1營收、獲利、保有資產 刷新紀錄

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告2021年第二季財報營收、獲利、保有資產刷新同期新高記錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。