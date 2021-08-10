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正隆高階人事異動 執行副總張清標升任總經理

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）今（10）日舉行董事會，通過蔡東和卸任總經理，轉任執行董事、營運暨發展策略顧問，總經理一職由現任執行副總經理張清標接任。正隆表示，此次高階人事職務調整案，主要因應集團發展，以利人才培育與傳承，上述人事調整將於9月1日起生效。

蔡東和於正隆任職超過48年，歷任工程師、廠長、執行副總，民國75年接任總經理至今，以認真專注的態度，帶領團隊積極拓展營運版圖、推動低碳環保，成功打入國際品牌綠色供應鏈，成為亞洲綠能循環紙業標竿，讓正隆創下多項第一；也曾擔任中華製漿造紙技術協會理事長、台灣區造紙工業同業公會理事長，為台灣紙業界貢獻服務。

因應集團發展及組織傳承，蔡東和先生將於9月1日交棒給張清標先生，卸任後將擔任執行董事、營運暨發展策略顧問，協助正隆集團策略規劃與人才培育。

正隆表示，張清標擁有中興大學森林研究所碩士以及交通大學EMBA管理碩士學位，於正隆服務逾40年，歷任正隆公司廠長、造紙事業部主管、天隆造紙廠(股)總經理、中華製漿造紙技術協會理事長，也是現任台灣區造紙工業同業公會監事會召集人，已擔任正隆公司副總經理16年；除專精紙業技術、循環經濟，亦擅長經營領導和營運判斷，具備豐沛的產業知識及國際觀，是總經理一職最佳接任人選。未來，將帶領正隆持續推動低碳智紙轉型大業，邁向亞洲低碳綠能新紙業的企業永續目標。

正隆公司 綠能

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