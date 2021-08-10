佳格聯手旗下三大品牌 發起「以愛護愛」計畫

佳格（1227）聯合旗下三大品牌包含福樂、桂格、天地合補，發起「以愛護愛」公益關懷計畫，捐贈25萬份的佳格好事包，感謝民眾積極面對疫情，以行動保護自己及家人。

佳格食品集團總經理曹博睿表示「社會主力族群往往是最先付出、最晚被照顧，佳格感謝這段時間中堅族群的辛勞、也感謝疫苗施打者，願意以行動成為社會的保護力」。

「以愛護愛」公益關懷計畫今日(10)於台中社會局進行捐贈儀式正式起跑，至11月底前將陸續在全台包括桃園聖保祿醫院等超過15家派發機構合作。

佳格食品集團從去年國際疫情爆發至今，已陸續提供超過35萬份物資作為弱勢族群營養健康補給，隨著社會主力開始進入施打潮，佳格食品集團即日起發起「以愛護愛」公益關懷計畫，提供完成疫苗施打民眾營養補給、感謝以行動保護所愛。

佳格聯手旗下三大品牌桂格、福樂及天地合補，預計捐贈25萬份的佳格好事包，包含福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，每份價值110元、總計超過2,700萬元，內容產品將隨機出貨，提供民眾營養健康補給。

此外，有鑒於疫情期間民眾的不安與焦慮，佳格更徵求知名作家林立青、知名主持人海芬、知名主持人及作家穆熙妍等的同意，分享台灣日常發生的暖心故事，印刷成明信片，隨著好事包鼓勵民眾記錄下周遭遇到的正向經歷，希望接下來有更多好事發生，直到台灣重返美好日常。

佳格好事包派發範圍將涵蓋全台各區，今日(10)台中社會局捐贈儀式正式起跑，預計提供台中市438處社區照顧關懷點及19家身心障礙福利機構志工營養補給。接著佳格食品集團立足的桃園地區，也將與桃園聖保祿醫院合作，提供好事包給到院施打疫苗的民眾，預計全台灣包含合作醫院、食物銀行等超過15個派發機構合作，為台灣的防疫加個好事。