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昌益董事長楊玉全捐273萬 義助竹縣單親弱勢

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左）頒發琉璃獎牌予昌益事業群董事長楊玉全。竹縣府／提供
新竹縣長楊文科（左）頒發琉璃獎牌予昌益事業群董事長楊玉全。竹縣府／提供

昌益事業群董事長暨中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全，念及在新冠疫情下，單親弱勢家庭生活更加艱鉅，決定協助新竹縣國中小低收、中低收的單親家庭共546位孩子，每人5,000元助學金，總共捐出273萬元。今（1）日於新竹縣政府獲縣長楊文科頒發琉璃獎牌，感謝楊董善盡社會責任，以實際行動為弱勢孩子們盡份心力，堪稱為企業榜樣。

「大人可以忍，但是不應該讓小朋友忍！」，楊玉全董事長表示，只有一人獨自扶養孩子的弱勢單親家庭，受疫情波及生活更加困頓，為了讓孩子們能得到實質幫助，決定捐出273萬元給新竹縣單親弱勢國中小學生，每人5,000元助學金，期盼協助度過難關，讓孩子安心上學，落實社會關懷的教育理念，讓臺灣社會共好，孩子健康成長。

縣長楊文科表示，楊玉全董事長是昌益事業群的靈魂人物，從新竹起家，早年從基層監工做起，投入營建領域，40年來在楊董事長的帶領下，公司營運蒸蒸日上楊縣長說，楊董事長感念經濟困難的人，拋磚引玉實際協助弱勢家庭，讓新竹縣國小334位、國中212位學子受惠，為新竹縣的下一代築起希望、夢想的城堡。

新竹縣教育處表示，縣府十分重視弱勢家庭的需求，每學期都辦理清寒學生及弱勢學生教科書補助，家長有相關補助的需求，可向學校教務（導）處洽詢，學校會積極給予協助。

這次獲補助的國小學童「小希」原本是個性情活潑、在校表現優異的孩子，去年因父母離婚，家中突遭逢變故，小希和姐姐依靠母親外出賺錢養家，這次的助學親不僅帶給小希經濟上的幫助，更是精神上的鼓勵與支持，讓「小希」無所顧慮努力學習。

來自中低收入單親家庭的「小禎」自幼母逝，與父親及就讀國二的妹妹共同生活。父親身體狀況不佳無法正常工作，經濟十分困難，兩個孩子生活甚為艱辛，所幸「小禎」懂事，在校課業學習認真，上課專注用心，成績都能維持在中上水準。

同樣來自家境低收單親家庭「婷婷」，母親除了獨自撐起家中經濟，還得照顧中風的外公，因此兼職三份工作，從早忙到晚，假日也常無法休息，才能維持生計。「婷婷」心疼母親獨力撫養外公與她的壓力，也擔心母親的健康，為使母親放心，記取家人教誨，刻苦勵學，力爭上游。

昌益事業群董事長楊玉全（左）捐273萬助竹縣單親弱勢，由新竹縣長楊文科代表接受。竹縣府／提供
昌益事業群董事長楊玉全（左）捐273萬助竹縣單親弱勢，由新竹縣長楊文科代表接受。竹縣府／提供
昌益事業群董事長楊玉全（左）與竹縣長楊文科（中）談及他的「社會關懷」的育理念。竹縣府／提供
昌益事業群董事長楊玉全（左）與竹縣長楊文科（中）談及他的「社會關懷」的育理念。竹縣府／提供

弱勢家庭 疫情

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