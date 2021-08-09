iKala強化社群電商商機 拚明年交易額突破百億元

東南亞地區社群電商趨勢當紅，本土AI數位轉型與驅動方案新創業者iKala（愛卡拉）宣布，6月起在台灣與全家便利商店合作引進在東南亞地區成功的社群電商解決方案「Shoplus商店家」，今年加強本地小企業、網紅電商商機，預估今年營收10億元。

iKaka執行長程世嘉表示，當前網紅KOL行銷電商與社群行銷模式的電商逐漸匯流，在東南亞已成為明顯趨勢，但在台灣，社群電商的規模還小。iKala積極引進AI技術賦能社群與網紅、中小企業店家，促進營業額，積極結合數位化、資料分析和精準行銷科技，助企業迎戰疫後新常態，明年iKala目標是讓社群電商交易額突破新台幣百億元，有助iKala營收再衝高。

程世嘉表示，iKala是以B2B模式推動訂閱的AI SaaS（軟體即服務）業務，以 iKala 雲端（iKala Cloud）和 iKala 商務（iKala Commerce）兩大事業群，聚焦雲端數位轉型、AI 社群電商和數據驅動成效行銷。至今在東南亞等地幫助約400家亞太區企業客戶數位轉型、15,000多家品牌主進行數據導向精準網紅行銷，協助超過17萬東南亞社群商家與企業提升銷售，與疫情共存。

疫情趨使消費者行為發生大規模且急速的變化，不僅購物場域由實體轉往數位通路，民眾對於企業溝通和品牌互動的期待也發生改變，更青睞以「人」為核心、雙向互動，且實際參與品牌對話，進入影響力行銷時代。根據 Deloitte 2021 全球行銷趨勢報告，70% 的消費者表示自己十分重視在疫情期間幫助自身加深人際連結的數位創新科技；63% 的消費者表示，即便疫情消退後自己會更頻繁地使用數位科技進行消費。

iKala去年在泰國的社群電商就達到22億元成交金額，預計今年、明年業績翻倍成長，整體東南亞社群電商明年可達到百億元水準。程世嘉指出，今年年底將成立日本辦公室，串聯東南亞、東北亞地區的電商與數位轉型服務；今年將協助台灣在地商家積極數位轉型，推出「iKala 高年級 AI實習生」網紅行銷及AI社群電商能力培育課程，提升銀髮數位能力，還計畫投資千萬元，輔導3,000家台灣特色小農和在地商家轉型社群電商。