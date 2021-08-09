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台驊6月每股盈餘7.5元 17日將舉辦股東會

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

國內最大的海運貨攬業台驊今天公布獲利自結數，受惠於海運運價大好，再加上持有長榮、陽明的未實現資本利得加持，6月稅後純益9.43億元， 年增1944.76%，每股盈餘7.5元，年增1775%，較5月單月3.11元倍增，並且再創新高。

台驊投控之前公布前5月稅後純益11.54億元，每股盈餘9.25元，若加計6月EPS7.5元，上半年每股盈餘將高達16.75元；台驊投控指出，上半年財報數字仍需等董事會召開通過後才能公布正確數字。

台驊投控7月份合併營收33.67億元，月增6.96%，年增176%，再度創新高。累積1-7月合併營收171.29億元，年增124.71%，已超越2020年的全年營收151.6億元，台驊投控將於17日舉辦股東會。

全球海運市場大好，台驊海運業務，在供給稀缺及強勁需求帶動下，憑藉良好的供應商關係及先進資訊系統輔助，爭取更多艙位，能解決客戶各種疑難問題業績也跟著大好；7月海運的營收達25.61億元，月增8.6%，年增288%，再創單月新高紀錄。

台驊看好海運市場景氣，對用一張不賣來力挺長榮、陽明，所以在單月獲利也會有業外未實現投資利益加持，成為推升台驊潛在獲利成長動能。

台驊 營收

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