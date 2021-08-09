不只麥當勞!摩斯漢堡喊出要1,000人、鼎泰豐也要徵才

國內疫情警戒降至二級，有望逐步控制國內疫情，部分餐飲集團也開始啟動徵才計畫，招兵買馬，瞄準降級後的商機。不讓麥當勞專美於前，安心（1259）旗下的摩斯漢堡也喊出要徵才1,000人，以火鍋起家的「築間餐飲集團」也說，8月開始進行徵才，主要配合接下來的展店，釋出500個正職職缺、計時人員不限，知名餐飲鼎泰豐也表示，持續招募儲備人才，總需求人力約100位。

安心旗下摩斯漢堡將透過線上徵才面試並配合各縣市政府就業博覽會，下半年徵才目標人數為1,000人，包含600名正職人員與400名計時人員。公司表示，此次徵才主要是因應新展店需求，今年整體家數將突破300店，目前店數已來到294店。從摩斯漢堡釋出的徵才規劃可預期今年下半年展店動能強勁。此外，安心甫公告7月營收3.75億元，年減25.29%，顯示雖然速食業亦受疫情影響，但受影響程度相對有限。

築間餐飲集團也表示，預計下半年將展30家以上分店，整體店數規模將突破百店，其中7月底由「築間嘉義秀泰店」首波開幕，接下來則是8月初的「本格和牛燒肉員林店」及「築間永和店」。後續若疫情穩定，預估截至今年9月底前可望陸續再開10家以上新店。屆時，全台分店將會遍及基隆、雙北、台中、彰化、雲林、高雄等地。不過，集團強調開店進度將視疫情狀況而定，若因疫情變化影響內用服務，將會同步暫緩或延後相關展店規劃。

即便目前餐飲業受疫情限制仍頗多，人流也尚未回籠，但築間餐飲集團認為，這段時間剛好是裝修以及籌備的最佳時機，只要疫情持續穩定，餐飲業將可迎接一波爆發性熱潮。

不過，也有餐飲集團採相對保守的策略因應降級後的市場。王品集團（2727）表示，今年原預計徵才500人，但受疫情影響，目前視餐飲業開放進度補足人力。瓦城（2729）則表示，原本正值新鮮人與在學實習的人力招募旺季，然因應疫情警戒持續中，集團以防疫為優先，目前暫緩既有的大規模招募計畫。