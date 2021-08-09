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麗豐7月營收3.68億 年增27.63％、前七月年增47.31％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137〉今（9）日公布7月合併營收3.68億元，年增27.63％；累計今年1至7月合併營收27.41億元，年增47.31%。主因美容連鎖通路克麗緹娜加盟商穩定擴張，並對美容護膚保養品拉貨效益助攻，加上醫美及抗衰產品營運規模擴張、電商平台｢新美力｣、美甲美睫｢RnD｣等共同促成。

麗豐-KY表示，近日因大陸河南省鄭州受水患影響，克麗緹娜加盟店河南省家數占整體店家數的比重為2.5％，鄭州占1.3％，部份店家門店設備有受到影響

展望2021年下半年，麗豐-KY看好下半年整體營運仍有機會雙位數成長，雖然夏季影響整體營收較上月減緩，但對比於去年及前年的7月單月同期人民幣營收，仍維持25％及6％的成長幅度，另從主營美容連鎖通路克麗緹娜的單店平均月營收來看，2021年7月達新台幣6.9萬元，已逐步成長且回到2019年7月水準。

麗豐-KY表示，克麗緹娜擴大市場版圖腳步並不停歇，已於兩岸市場各省積極舉辦招商說明會，在品牌行銷上也不克容緩，持續透過舉辦招商會、異業結盟、贊助活動等，推進克麗緹娜品牌力提升。

此外，麗豐也重視加盟商輔導，利用總部統一的行銷與教育資源進行逐區輔導，以促成加盟店質量升級，在總店數最新達到5,033家的規模下，下半年仍可望受惠於新展店的加盟及新舊加盟商對於美容護膚產品的拉貨力道貢獻，挹注整體營運表現向上。

麗豐 營收

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