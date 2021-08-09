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長榮7月營收成長大爆發 達458.79億元再創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）7月貨運營收大爆發直接衝破4字頭大關，單月營收達458.79億元，年增率168.52%、月增率21.6%；累計前七個月的營收2357.98億元，年增率達125.74%。

全球大缺船，有新船加入的業者成為這波海運多頭榮景能搶占商機的王道；長榮海運2021一整年就有33艘船要交船，已經交的新船達17艘，總運能為13.65萬 TEU，隨著美東、美西、歐洲線主要運價全面創新高，長榮7月營收不只創新高，較上個月的377.2億元增加81.59億元。

旺季需求加持，所有廠商擔心疫情變化趕出貨，船舶、貨櫃相當吃緊，7月以來月漲幅歐洲、美西線都達10%。這些還不包含各種附加費用，現在遠東到美東一個40呎櫃已經突破2萬美元，遠東-歐洲40呎櫃也已經來到2.5萬美元。

長榮海運 營收

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