帛琉可打疫苗、返國免住檢疫旅館? 雄獅:已破千組預訂

帛琉有望成為自台灣出發返國後，唯一不用住進檢疫旅館的國家，也因為這個優勢，再加上還傳出可以施打疫苗，雄獅開出5個團，預購訂單今天可望突破2千組，已有3家以上的科技企業洽談員工旅遊。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目前帛琉旅遊泡泡商品僅開放預購，自上週五上架至今已有1,900名旅客預約，預計下班前會衝破2千人，分別為8月14日、18日、21日、25日、28日出發，包含3趟次5天4夜；2趟次4天3夜行程。

隨著8月14日首航日期即將到來，觀光局尚未提出相關政策，因此首航日期也可能延後。不到4天的時間，就有這麼多人預訂，主要的亮點有兩個，首先，帛琉將成為台灣民眾出國前往返國後，唯一一個國家，返國不用住14天檢疫旅館，只需要進行5天隔離檢疫，再加上自主健康管理。

游國珍也表示，這次另一個亮點就是傳出能施打疫苗，想要前去帛琉的人都是想到海外施打疫苗，而且不用住檢疫旅館14天，雖然旅行社不經手施打疫苗的相關事務，調查旅客想參加團帛琉行程，都是想前去施打疫苗，目前正在加速確認這個事情。

目前掌握的訊息，帛琉當地居民疫苗施打覆蓋率已達96%，目前知道多出2千劑疫苗，包括莫德納、JJ等疫苗，詳細的內容還在跟帛琉當地政府確認，確保旅客參加可以前去施打疫苗。

游國珍指出，根據預約訂單資料統計，旅客普遍對於4天3夜需求度較高，研判旅客前往帛琉主要以疫苗施打為主，相較於4月帛琉旅遊泡泡1.0，這次2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，並且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，故訂單踴躍。