快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

超跑、豪車銷售熱！巧新7月營收達6.04億元 年增38.3%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新科技（1563）7月合併營收達6.04億元，受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶超跑與豪華汽車品牌車廠的拉貨力道穩健增溫，挹注巧新7月合併營收較去年同期成長38.3%；累計2021年1至7月合併營收為新台幣43.92億元，較去年同期大幅增加57.39%。

巧新表示，雖因部分品牌車廠客戶暑休工作天數較少、運輸受阻、車用晶片短缺等影響整體供應鏈拉貨力道，使得巧新7月營收較上月減緩，但受惠於超跑與豪華汽車市場銷售仍保持良好的態勢，主要客戶也積極推出新車款搶占更多市場份額，包括保時捷及賓利等客戶皆明顯提升對於巧新的客製化輪圈需求，創造公司雲林斗六廠之產能利用率依舊處於近滿載的高水位，是公司7月營收仍可遞出年增38.3%的關鍵因素。

巧新目前已涵蓋超過26家超跑、豪華汽車品牌車廠，公司將持續與主要客戶密切運用複合多元材料、結合空氣動力學等發展輕量化客製輪圈，藉以伴隨主要客戶的需求增溫，搶食更多輪圈市場份額，並挹注公司未來營運長期穩健。

面對航運塞港、原物料與運費價格上漲等相關議題，運費議題部分公司已積極尋求客戶協助及支援，有望於下半年獲得客戶正面回應，巧新亦積極與主要客戶協調訂單出貨時程、執行優化訂單結構、調整產能製程效率、擴充CNC機台設備、去化再生料等重要策略。

營收 新台幣

延伸閱讀

23歲男子涉開超跑逆向行駛 南警：依公共危險罪嫌偵辦

影／野馬超跑台南市區闖紅燈逆向開 警要追查開罰

3000萬藍寶堅尼自燃起火 車主淡定安慰女友網讚「霸氣」

英國電動超跑vs.義大利傳統超跑 Discovery《硬派電動車 Hard Cell》8月10日首播

相關新聞

帛琉旅遊將重啟 雄獅：預約人數將破2000人

帛琉旅遊泡泡規劃重啟，但由於還需要指揮中心宣布放行，旅遊業者表示，目前只能預購。雄獅表示，上週五先行將產品上架，5個出發...

杜拜世博將登場 阿聯酋航空推Expo Day Pass免費通行

阿聯酋航空為2020年杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）官方航空合作夥伴，特別於杜拜世博會辦理期間推出杜拜...

晶華第2季、上半年獲利優 子公司營運為業績增溫

晶華（2707）在子公司營運都表現不錯下，第2季、上半年獲利還是繳出不錯成績單。晶華今日召開董事會通過2021年第2季財...

信義代銷用這招 大安區建案1個月賣八成

信義代銷表示，全房產+價值塑造商業新模式操作奏效，7月業績不僅逆勢成長更破紀錄，為信義代銷有史以來業績最好的一個月。

中興保全科技營收成長 搶攻智慧防災業務

中興保全科技及其子公司7月合併營收為11.21億元，較去年度同期成長0.68%。本年累計合併營收為81.13億元，較去年...

淹水災情頻傳 中保科智慧防災水位偵測系統詢問度增

極端氣候影響愈來愈劇烈，政府、企業與民眾漸能接受裝設智慧防災服務，以降低災損。近期受到颱風、西南鋒面影響，讓中保科智慧防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。