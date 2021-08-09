超跑、豪車銷售熱！巧新7月營收達6.04億元 年增38.3%

巧新科技（1563）7月合併營收達6.04億元，受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶超跑與豪華汽車品牌車廠的拉貨力道穩健增溫，挹注巧新7月合併營收較去年同期成長38.3%；累計2021年1至7月合併營收為新台幣43.92億元，較去年同期大幅增加57.39%。

巧新表示，雖因部分品牌車廠客戶暑休工作天數較少、運輸受阻、車用晶片短缺等影響整體供應鏈拉貨力道，使得巧新7月營收較上月減緩，但受惠於超跑與豪華汽車市場銷售仍保持良好的態勢，主要客戶也積極推出新車款搶占更多市場份額，包括保時捷及賓利等客戶皆明顯提升對於巧新的客製化輪圈需求，創造公司雲林斗六廠之產能利用率依舊處於近滿載的高水位，是公司7月營收仍可遞出年增38.3%的關鍵因素。

巧新目前已涵蓋超過26家超跑、豪華汽車品牌車廠，公司將持續與主要客戶密切運用複合多元材料、結合空氣動力學等發展輕量化客製輪圈，藉以伴隨主要客戶的需求增溫，搶食更多輪圈市場份額，並挹注公司未來營運長期穩健。

面對航運塞港、原物料與運費價格上漲等相關議題，運費議題部分公司已積極尋求客戶協助及支援，有望於下半年獲得客戶正面回應，巧新亦積極與主要客戶協調訂單出貨時程、執行優化訂單結構、調整產能製程效率、擴充CNC機台設備、去化再生料等重要策略。