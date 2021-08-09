帛琉旅遊泡泡3天破千組預購 雄獅推最低34,900元起

帛琉旅遊泡泡即將重啟，雄獅旅遊（2731）自8月14日起推出5趟次帛琉旅遊商品預購，分為機加酒及團體行程兩種方案，機加酒4日最低34,900元起、5日商品36,900元起，皆含飯店早餐及定點接送服務；團體旅遊4日行程64,900元起、5日為69,900元起。加上帛琉祭出開放旅客打疫苗的誘因，目前每個趟次各有上百組預購需求，需求總數已超過千組。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目前帛琉旅遊泡泡商品僅開放預購，自上週五上架至今已有1,900名旅客預約，分別為8月14日、18日、21日、25日、28日出發，包含3趟次5天4夜；2趟次4天3夜行程。但隨著8月14日首航日期即將到來，觀光局尚未提出相關政策，因此首航日期也可能延後。另外為回應廣大的消費者需求，正洽談直航包機，出發日期暫定於8月下旬。

游國珍指出，根據預約訂單資料統計，旅客普遍對於4天3夜需求度較高，研判旅客前往帛琉主要以疫苗施打為主，相較於4月帛琉旅遊泡泡1.0，這次2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，並且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，故訂單踴躍。

據了解，帛琉當地準備約2,000劑疫苗，包含嬌生、輝瑞、莫德納，依照觀光規範，旅行社禁止提供醫療旅遊等行為，在疫苗施打部分僅提供旅客相關資訊，相關SOP將與帛琉當地密切聯繫暸解中。

此外，游國珍透露，受到先前關島疫苗旅遊熱潮的影響，已接獲不少企業詢問，表達送員工前往帛琉進行獎勵旅遊的意願，目前已知至少3家上市櫃公司正在接洽，以求施打疫苗兼具國外旅遊的效果。另為提供旅客更好、更完善的服務品質，雄獅於8月14日首航派遣總經理和員工共8人進駐帛琉，提供旅客當地旅遊行程諮詢、景點介紹、翻譯、緊急協助等協助。